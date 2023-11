Tania Álvarez y Natali Francesca: revancha con el Campeonato de España en juego

El Casal Cultural de Castellbisbal acoge este sábado uno de los combates más esperados del año del boxeo femenino, el duelo entre Tania Álvarez y Natali Francesca. Las dos púgiles catalanas se enfrentan por el título del Campeonato de España en categoría súper gallo en el que será el segundo duelo entre ambas. La primera vez que se vieron las caras, hace dos años, Álvarez, que debutaba como profesional, logró la victoria, por lo que el de este sábado supone la revancha para Francesca.

Las dos boxeadoras superaron este viernes el pesaje marcando la báscula con los mismos 55,300. Todo está, pues, listo para vivir uno de esos duelos que prometen grandes emociones y en el que, además, hay mucho en juego. Natali Francesca reconoce que "la preparación de esta pelea ha sido muy específica, ya que con Tania ya he peleado y sabemos a qué nos enfrentamos y nos hemos centrado al estilo de boxeo que se nos presentará". La boxeadora leridana asegura que "tanto físicamente como mentalmente me encuentro muy bien". La boxeadora del Team Juli Giner llega a la velada con la lección aprendida desde que en mayo peleara por el Europeo con Sheila Martínez: "Salí muy contenta del trabajo que desarrollamos, pasar de cuatro asaltos a diez para mí fue un gran logro. Sabemos que va a ser una pelea dura, así que ahora toca desarrollar todo lo trabajado".

Tania Álvarez y Natali Francesca estarán en el FC Barcelona - Alavés / SPORT

Tania Álvarez es la primera púgil española que ha pisado el Madison Square Garden, lo que "fue un antes y un después en mi carrera como boxeadora profesional, algo que quedará en la historia para siempre y que me sirvió para descubrir qué es realmente el boxeo profesional". Cayó ante la australiana Skye Nicolson, pero, "a pesar de que fue mi primera derrota, todo lo que gané y aprendí valió muchísimo más y mereció la pena. Ahí fui consciente de mis carencias, mis defectos como boxeadora y que necesitaba corregir algunos fallos y acumular más experiencia".

Sobre el combate frente a Francesca, explica que "si bien es cierto que, hace dos años, debuté en el campo profesional contra Natali, no quiere decir que me enfrente a la misma boxeadora de años atrás. Pienso que ambas hemos evolucionado y mejorado muchísimo y que nada tendrá que ver las boxeadoras que éramos antes con las boxeadoras que somos ahora. Pienso que ambas vamos a dar nuestra mejor versión, y eso me motiva aún más y espero impaciente el momento de subir al ring y disfrutar de la pelea".