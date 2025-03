¿Sonará el himno de Rusia en el Mundial femenino?

Desde que el 24 de febrero de 2022 empezó la invasión/operación militar especial de Rusia en Ucrania, Europa inició su guerra contra el país más extenso del planeta y extendió el 'apagón' al deporte de clubs y al individual.

Los equipos rusos desaparecieron de la Champions, de la Liga Europea y de la Liga Conference de fútbol, de la Euroliga (pese a que el CSKA Moscú tiene la Licencia A) y de la Eurocopa en baloncesto, de la Champions y de la Liga Europea de balonmano y de las competiciones de voleibol. Además, los deportes de invierno, la natación o el atletismo prohibieron la participación de atletas rusos.

La raqueta ha sido un islote y tenistas como Andrei Rublev, Daniil Medvedev o ahora la descollante Mirra Andreeva han ganado torneos en los últimos casi 37 meses. La natación levantó ese autoboicot en el pasado Mundial en piscina corta en el que emergió una nueva figura llamada Miron Lifintsev. El atletismo, con un político británico profesional al frente como 'Seb' Coe, sigue inamovible.

Lo que ha sido un denominador común del deporte en los últimos tres años es la desaparición de los símbolos de la Federación Rusa. Los deportistas han participado sin bandera y sin himno caso de ganar, con ejemplos tan tristes como el de World Aquatics al no permitirles hacer declaraciones tras sus medallas mundialistas o el COE, que hizo de ellos casi reos en París.

El Mundial Femenino de Boxeo de la IBA que concluye este domingo en Nis podría suponer un antes y un después en esta situación, sin olvidar que esta organización está presidida por el ruso Umar Kremlev y que buena parte de sus dirigentes son rusos. Y tampoco es ningún secreto a voces que la amplia mayoría de los políticos y del pueblo serbio están muy próximos a Rusia.

SPORT ha podido confirmar que si hay victoria rusa en alguna de las finales del domingo, se escuchará el himno de Rusia en el Sportski Centar Čair y la bandera tricolor de Rusia ondeará siete veces, ya que Elena Babicheva y Albina Moldazhanova serán bronce, mientras que Yulia Chumgalakova, Nune Asatrian, Anastasia Shamonova, Elena Gapeshina y Saltanat Medenova lucharán por el oro.

SPORT conversó con Aleksandr Besputin, Secretario General de la Federación Rusa de Boxeo y excampeón europeo que se retiró invicto como profesional. "Para cualquier país es muy importante participar con su bandera y su himno. Los deportistas compiten y, si ganan, deben tener el himno y la bandera. Para mí el deporte está fuera de la política; la política no existe aquí", dijo.

Besputin habló muy claro para SPORT / FEDERACIÓN RUSA DE BOXEO

"Nosotros salimos, damos el máximo y demostramos nuestra condición. Estoy hablando solamente del boxeo en el ring. Ahí arriba todos somos deportistas y somos amigos. El boxeo y el deporte están fuera de la política para Rusia. Estoy muy orgulloso de que Rusia sea parte de la IBA, que permite a cada país levantar su bandera y escuchar su himno en el pedestal", añadió Besputin.

Pese a sus palabras conciliadores, que en Serbia se pueda escuchar una omás veces (hasta cinco) el himno de Rusia es una situación anómala que no podría producirse en ningún país de la Unión Europea ni en los que están en cierto modo en trámites. No obstante, para venir a Serbia se recomienda pasaporte pese a no ser necesario y el cambio del dinar al euro ni se contempla.