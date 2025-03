Sandor Martín se ganó el respeto del boxeo y... ¿la revancha contra Puello?

El sueño de Sandor Martín de convertirse en campeón mundial superligero del Consejo murió la madrugada del domingo en el Barclays Center de Nueva York con una polémica derrota por decisión dividida frente al campeón Alberto Puello.

Las puntuaciones provocaron la indignación del boxeo español y de importantes expertos. Seamos claros. El púgil catalán no perdió el combate. Ya pueden decir misa los jueces. "Sandor was robbed again (Sandor fue robado otra vez)", se leía una y otra vez en las redes sociales recordando el atraco de su anterior pelea en la Ciudad de los Rascacielos ante Teófimo López.

Las cartulinas de la vergüenza, con Don Trella a la derecha / INSTAGRAM

Un juez dio ganador a Sandor por 115-113, el resultado real de la pelea una vez examinada por segunda vez, si bien un 114-114 habría sido también aceptable. Otro le dio perdedor por 113-115 (muy difícil de explicar) y un tal Don Trella insultó al boxeo con un inexplicable 112-116. ¿Pero qué combate vio? ¿O es que ya traía el trabajo hecho de casa?

Un gran combate

Sandor Martín y Alberto Puello ofrecieron un gran espectáculo en el feudo de los Brooklyn Nets de la NBA (dirigido por el catalán Jordi Fernández). 14 meses después de su última pelea, el barcelonés sorprendió al dominicano con un inicio mucho más activo de lo esperado.

Las estadísticas, favorables a Sandor Martín / TWITTER

Tanto, se llevó tres de los cuatro primeros asaltos con golpes al cuerpo y esquivas de categoría. Puello trató de trabar el combate a partir del quinto, pero la realidad es que seguía tres puntos abajo al final del séptimo. Ahí el dominicano exhibió fondo y aprovechó su mayor envergadura para acercarse en las cartulinas.

El excampeón español, mundial junior, de la Unión Europea y europeo EBU sacó fuerzas de donde parecía no tenerlas y se adjudicó al menos uno de los dos últimos asaltos. En resumen, una victoria muy apretada que no reconocieron los jueces.

El mejor boxeador español del momento sí se ganó el respeto del boxeo mundial en otra gran actuación en Estados Unidos como en su victoria contra Mikey García o en el citado 'robo' contra Teófimo.

Otra oportunidad

La resaca fue muy dura para Sandor, para su padre y entrenador Rafa Martín y para todo el equipo, con el carismático 'Rafilla' (Rafa Valle) a la cabeza. ¿Y ahora qué? El púgil del KO Verdun debe descansar tras más de un año peleas y volver a fijarse una pelea por el cetro mundial como objetivo con algún combate previo.

Sandor, decepcionado con el boxeo tras su derrota / TWITTER

No sería descabellada una revancha contra Puello, quien sigue invicto y se ha ganado (con mayor o menor justicia) el derecho a decidir qué hacer a partir de ahora. Afincado en Estados Unidos desde 2021, el púgil de Santo Domingo podría buscar una defensa o una unificación con alguno de los otros campeones: el mexicano-estadounidense José Valenzuela (Asociación Mundial), el estadounidense Richardson Hitchins (Federación Internacional) o el 'viejo conocido' de Sandor, Teófimo López (Organización Mundial).