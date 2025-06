Sandor Martín, la derrota contra Puello y su deseo para 2025... ¿en Barcelona?

Sandor Martín es sin duda la gran estrella actual del boxeo español y ya vuelve a pensar en grande tan solo tres meses después de perder de manera muy controvertida la pelea por el título mundial superligero del Consejo /es/noticiascontra el dominicano Alberto Puello el pasado 1 de marzo en el Barclays Center de Nueva York.

El discípulo e hijo de Rafa Martín atendió a SPORT en la sede de Movistar en Barcelona, antes de la puesta de largo de 'Las cuatro estaciones de Sandor Martín", un excelente documental de 'Informe +' en el que se desgrana su vida con especial atención a cómo preparó la pelea de Brooklyn y que está disponible en 'Movistar +'.

El catalán es el número 2 del Consejo y estará pendiente de la defensa de Puello contra Subriel Matías. Sandor tiene claro que tendrá una nueva oportunidad de hacer realidad su sueño mundialista. Cree que podría ser "en 2025", pero antes planea "una gran pelea en otoño de 2025" y Barcelona tiene serias opciones de acogerla.

¿Qué sensaciones tiene cuando recuerda la pelea contra Alberto Puello?

A día de hoy, lamento los errores que cometí en la pelea, que fueron pequeños, pero muchos y determinaron el transcurso de la pelea. Se dice que es muy fácil hacer estrategia con el periódico del lunes.

"Sé que la oportunidad va a volver a llegar. Yo creo que será en 2026"

Ya han pasado tres meses...

Claro, pero lo digo porque a todo pasado es muy fácil. Creo que he asumido bien la derrota. Todo el mundo vio la pelea, una derrota no vamos a decir que injusta, pero sí inmerecida. Creo que no merecí perder en el Barclays y a ojos del mundo demostré quién soy y que estoy capacitado para las peleas de primer nivel. Sé que la oportunidad va a volver a llegar. Yo creo que será en 2026 y vamos a volver a lucharla donde sea y contra quien sea.

¿Tiene la sensación de que como mínimo mereció el nulo?

Al cien por cien. Yo creo que en ningún caso perdí. ¡En ningún momento! De los seis primeros asaltos gané cuatro. Y de los seis últimos gané dos o tres, incluido 12º, que ningún juez me lo dio y fuimos mejores. Si el que me dio perdedor por la mínima me hubiese dado el último, que creo que lo gané claramente, tendríamos un nulo y habría sido justo.

Sandor Martín no fue inferior a Alberto Puello / EFE

¿Qué faltó para ser un poquito más mejor que Pueyo?

Es una pregunta difícil, ¿eh? Faltó que él pusiese más de su parte y cometiese más errores.

¡Es que apenas comete!

Sí. Como dices, se equivoca poco. Es sencillo en su esquema. Era una pelea con condicionantes relativamente a su favor. El promotor, la envergadura, su estilo... Yo tenía que ir hacia adelante, porque en caso contrario no habría habido pelea. Él va hacia atrás y tenía la ventaja de ser campeón. Son más pequeños ajustes míos, que los sé y los he hablado con mi entrenador. Siempre hay cosas que corregir. Si no, estaríamos equivocándonos. Hay margen de mejora.

"La gente me vio cansado hacia el final de la pelea, pero yo me encontraba bien"

¿Pudo acusar la falta de actividad al final de la pelea?

Puede ser, pero yo en ningún momento lo sentí así. La gente me vio cansado hacia el final de la pelea, pero yo me encontraba bien. Es un tema de apreciación y de sensaciones. A veces desde dentro se ve diferente. Desde fuera dices, va ganando, pero desde dentro lo ves apretado. Sí, llevaba mucho tiempo sin pelear, pero había estado entrenando de manera recurrente y llegué en forma a la pelea.

¿No le faltó gasolina?

No lo creo. A ver, hay momentos en los que evidentemente te puedes sentir cansado por el esfuerzo. O ese segundo aire, que a lo mejor llega un poco más tarde de la cuenta, pero no fue por la condición física.

Sandor Martín sigue pensando en grande / JAVI FERRÁNDIZ

¿Cuánto tiempo tardó en volver a levantarse?

¡Al día siguiente! Hay muchas cosas en la pelea que no entendí y no las asimilé hasta que la vi una semana después. En el documental me dicen que el boxeo te enseña a caerte y levantarte, y que la vida va de eso. Yo respondí... es que a mí nunca me ha tirado nadie. Yo sigo con la misma ilusión de ser campeón del mundo. Es el sueño del niño que empezó en el boxeo. Lo he dicho muchas veces. No me iré sin ser campeón del mundo.

¿A qué le suena el combate de julio entre Alberto Puello y Subriel Matías?

Es un 50-50. La veo muy igualada. El que entienda la pelea que tiene que hacer y llevarle a su terreno va a ganar creo que con cierta facilidad. Cada uno tiene la criptonita del otro, por decirlo así.

"Pelearé en otoño y me haría mucha ilusión que el combate sea en Barcelona, porque es mi ciudad y llevo mucho tiempo sin pelear aquí"

Hablaba de otra gran pelea en 2026, pero... tendrá que pelear antes.

Sí, estamos trabajando en ello. Ya podemos confirmar al cien por cien que haré un combate antes de que acabe el año. Será en España y estamos tratando de tenerlo todo preparado para elegir la sede, el oponente y lo que tenga que venir.

¿Dónde le gustaría?

No lo sé, tengo dudas.

Hombre, le encantaría en San Mamés, ¿no?

Sí, claro, pero hay que reservarlo para una gran ocasión. Me haría mucha ilusión que el combate fuese en Barcelona, porque es mi ciudad y llevo mucho tiempo sin pelear aquí. También en Bilbao, porque la gente siempre me ha recibido con muchísimo cariño y la afición respondería muy bien. Y también me haría especial ilusión en Madrid, porque la capital merece una pelea de campeonato, una pelea de gran nivel y habría muchísima respuesta de los aficionados.

¿Estaríamos hablando de otoño?

Sí, debería ser entre octubre y diciembre, posiblemente en noviembre... no sé aún con exactitud. Tenemos que definir los con el equipo, pero quiero que sea una gran pelea, eso lo tengo claro. No quiero medias tintas.

Sandor Martín, con Rafa Martín antes de la pelea contra Puello / DANI BARBEITO

Una pelea que pueda perder...

Sí, sí. Hemos estado hablando de un Top 15, de un campeón mundial, de un nombre importante.

Es que no ya puede bajar de ahí...

Ni puedo ni quiero, porque lo siguiente tendría que ser una eliminatoria mundial, un interino o el mundial, la revancha con Puello si le gana a Matías o lo que tenga que venir. Estamos en la antesala de volver a hacer algo importante.

Echando la vista atrás, ¿se habría ido a Estados Unidos?

No. Sí que habría hecho las cosas de manera diferente desde aquí si hubiese conocido antes a la gente que tenía que conocer. Es decir, se puede llegar al máximo nivel saliendo desde España, pero rodeado de la gente adecuada.

Sandor Martín, en Movistar + con todos sus cinturones / EFE

Le ha costado mucho acceder a ellos...

Mucho no, muchísimo. Por eso quiero tender la mano a todos los boxeadores españoles que quieran llegar lejos para que no pasen por las mismas tropelías y mentiras que he sufrido en mi carrera por culpa de 'manejadores' españoles. Si tienen esas aspiraciones, les invito a que me pregunten sin compromiso. Quizás les pueda mostrar un camino adecuado para ganarse el futuro.

"Cristóbal Lorente está cerca de las grandes peleas y en julio revalidará su título europeo pluma"

Compléteme la frase. El día que sea campeón del mundo en 2026...

Habré cumplido mi gran sueño, ese que tengo desde niño.

Y la última. ¿Ve a Cristóbal Lorente preparado ya para un Mundial?

Mira, Cristóbal ya está muy cerca de las grandes peleas. Se ha podido proyectar en el camino que he abierto yo y se ha ganado a pulso y con trabajo todo lo que tiene. Es dos veces campeón de Europa (pluma) y expondrá el título el 5 de julio (ante el invicto malagueño Rubén Gil). Va a retener el título, ¿sabes? Y lo siguiente será una gran pelea. Para ganar las grandes peleas, lo primero es disputarlas y él ya se ha ganado ese crédito. Ya está para jugar en ese nivel.