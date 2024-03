Ryan García: "Un familiar me violó cuando tenía dos años, tengo pruebas"

Ryan García vuelve a ser el centro de la polémica. Si hace unos días anunciaba misteriosamente su fallecimiento por redes sociales, esta mañana ha publicado unos impactantes mensajes donde ha desvelado que fue víctima de una violación por parte de un familiar con apenas dos años y tiene pruebas al respecto.

El boxeador sigue preparándose para su pelea contra Devin Haney siendo protagonista de numerosos escándalos en los días previos al combate. Ryan García anunciaba hace unos días que estaba muerto, que había sido degollado y que nadie lo encontraría. El boxeador justificó posteriormente en redes sociales que había sido pirateado, aunque esta mañana ha vuelto a dar muestras de su preocupante estado de salud mental con unos inquietantes mensajes.

Ryan García ha desvelado que fue víctima de una violación con apenas dos años por parte de un familiar y que guarda pruebas al respecto: "¿Cómo actuarías?", se defendía relacionando sus problemas mentales con los traumáticos episodios vividos durante sus primeros años de vida.

El boxeador ha incluso reconocido que fue testigo de tráfico de niños: "¿Qué harías si te sujetaran y te hicieran mirar? Sí, estoy perdiendo el control. La mierda que he visto me duele por los niños. La trata de personas es el comercio más grande del mundo. Nadie está haciendo nada. Ya no me importa. Moriré por las almas inocentes secuestradas. Si no estás de mi lado, estás del lado del diablo", explicó.