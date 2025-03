Rusia, Kazajistán y Serbia lideran la lucha por las medallas en el Mundial

El Mundial Femenino de Boxeo que está organizando la IBA en Nis (Serbia) llega a su fase determinante y ya están decididos las 48 medallistas que pelearán este viernes en las semifinales y el domingo en las finales para determinar el color de sus preseas.

España no podrá igualar el bronce de la pasada edición que logró Laura Fuertes, la española que más lejos ha llegado a este Mundial y que fue privada de las medallas ante la norcoreana An por un árbitro colombiano que no supo o no quiso hacer su trabajo.

La gran sorpresa de la competición está siendo Serbia. La anfitriona tan solo ha ganado dos bronces en los Mundiales masculinos (Vladimir Mironchikov en 2021 en Belgrado y Nikola Sjekloca en 2003 en Bangkok), pero no había subido al podio ni una sola vez en categoría femenina... ¡y se ha asegurado seis medallas en la presente edición en una actuación prodigiosa!

Las heroínas serbias son Sara Cirkovic (peso gallo), Dragana Jovanovic (mosca), Natalia Shadrina (ligero), Nikola Gajic (medio) y Anastasija Lukajic (semipesado) y una Adjela Brankovic (pluma) que superó con claridad en octavos a la española Jennifer 'Bam Bam' Fernández.

El único país con siete semifinalistas es Rusia, que compite sin restricciones, con bandera e himno caso de lograr oros. El país más laureado verá boxear este viernes a Yulia Chumgakalova (peso mínimo), Nune Asatrian (ligero), Elena Babicheva (superligero), Albina Moldazhanova (welter), Elena Gapeshina (superwelter), Anastasia Shamonova (medio) y Saltanat Medenova (semipesado).

Laura Fuertes fue maltratada por un árbitro colombiano en cuartos / IBA

También tiene seis semifinalistas Kazajistán, un país que vive para el boxeo con el mítico Gennadi Golovkin como presidente de su Comité Olímpico y un seguimiento de estos Mundiales de "en torno al 80 por ciento. Allí todo el mundo entiende del boxeo, que es de largo el deporte rey por encima del fútbol o del hockey", comentaba a SPORT un miembro de la expedición kazaja.

Las semifinalistas kazajas son Nazym Kyzaibay en el peso mínimo, Alua Balkibekova (mosca), Viktoriya Grafeyeva (ligero), Aida Abikeyeva (superligero), Natalya Bogdanova (superwelter) y la peso pesado Yeldana Talipova.

Turquía es otra de las sensaciones del campeonato con seis boxeadoras en semifinales: la afamada Busenaz Cakiroglu en el peso mosca, Esra Yildiz Kahraman (pluma), Hatice Akbas (gallo), Busenaz Surmeneli (welter), Isildar Busra (semipesado) y Elif Guner (pesado).

En cuanto al resto de países, China ya tiene cinco medallas aseguradas, Uzbekistán cuatro en su lucha por conseguir los primeros pases a la final de su historia, Corea del Norte y Tailandia tienen tres, Marruecos e Irlanda con las hermanas O'Rourke dos, mientras que Vietnam, Bielorrusia, Eslovaquia y Moldavia han clasificado a una boxeadora.