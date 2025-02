Rafa Martín analiza las opciones de Sandor Martín para el 1-M

Rafa Martín es el gran artífice de la carrera de Sandor Martín como padre y como entrenador de toda la vida, desde sus años de amateur hasta la actualidad. Ambos ya velan armas en Nueva York de cara al combate del próximo sábado (dos de la madrugada en la España peninsular) en el que tratará de arrebatar al dominicano Alberto Puello el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

El dueño y fundador del KO Verdun barcelonés de que también han salido la precursora Loli Muñoz o Cristóbal Lorente (actual campeón europeo EBU del peso pluma) analizó para SPORT cómo afrontan este combate por el título mundial. Lo hizo en un acto muy bien organizado en 'The Boxeo Vega Center' en Rubí.

Por fin llegó el momento por el que llevaban tantos años soñando...

A ver, Sandor, para él está viviendo un sueño. De pequeñito, él ya soñaba con ser campeón del mundo. De mayor, la realidad te despierta y se te pasa el sueño, pero él ha ido consiguiendo metas paso a paso y lo ha conseguido.

¿Cómo han llevado esta espera tan larga?

No es fácil, pero cuando estás en este país no te queda otra. Aquí mucha gente no lo entiende, pero el boxeo es un deporte muy importante y hay mucho dinero en juego. ¿Me entiendes? Y cuando estás en España, vas siempre como de prestado. Eso sí, dentro de lo que cabe, Sandor es de los poquitos que puede decir que le ha salido rentable esta última etapa. No grandes cantidades, pero sí lo suficiente para estar bien.

"Mentalmente es duro no desmotivarse por los aplazamientos, pero eso te hace tener más mala leche"

También han visto grandes cantidades pasar de largo. ¿Qué hay que hacer para llegar a ellas?

¡Ganar este combate!

Rafa Martín ve a Sandor más que preparado para ganar / DANI BARBEITO

¿Habría firmado que Sandor llegase al combate como está ahora?

El verdadero problema es la motivación. Cuando ves que llega y se escapa, llega y se escapa, tienes un problema de desmotivación. Mi objetivo era evitar que eso sucediese. Por otro lado, Sandor es un tío implicado con el boxeo, ha visto a Cristóbal subirse en el coche para ir a hacer un campeonato de España y decir, vete para casa, que nos encierran con el Covid. Tuvo que esperar dos años para hacer un campeonato de España. Así que dice... pues perder yo un año cuando Cristóbal perdió dos es una maravilla.

Pero debe haber sido duro...

Claro. Mentalmente es duro no desmotivarse, pero te hace tener más mala leche. Es decir, cabrones, me estáis haciendo esperar, pues peor para vosotros. Ahora me vais a pagar todo lo que he esperado.

"Yo confío en Sandor y sé de lo que es capaz"

¿Qué le pide a Sándor?

Que disfrute, que sea él y ya está. Si lo consigue no habrá ningún problema.

¿Qué es lo que más te preocupa?

A ver, esto es boxeo y Puello es un buen rival. Es el campeonato del mundo del peso superligero contra alguien a quien respeto muchísimo, pero a Sandor lo iba a matar Mickey García y después Teófimo López con tres semanas de preparación. Y ahora Puello lo va a matar, ¿me entiendes? Pues... ya veremos. Yo confío en Sandor y sé de lo que es capaz. Los que han seguido su carrera y lo llevan viendo siempre también lo saben.

Sandor Martín irá con todo a por Alberto Puello / DANI BARBEITO

¿Está soñando despierto con el título?

No, la verdad es que... Bueno, la gente que me conoce, y tú lo sabes, porque me has visto muchas veces, yo me voy en cuanto un púgil mío gana un combate. No me hace una particular ilusión. A ver, no quiero ser pecar de falsa modestia, porque evidentemente te hace ilusión y tal, pero el protagonismo es para el boxeador.

¿Estaría más contento y más ilusionado el entrenador o el padre?

A ver, como padre es un orgullo. Y como entrenador es el título que me falta, porque los he tenido en todas las categorías y tan solo me falta el título mundial. Ahora lo voy a conseguir y ya está.