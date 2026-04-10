Oliva acoge el estreno de la liga profesional femenina de Boxing Talents

El boxeo español sigue dando pasos hacia adelante y lo hace con una apuesta clara por el talento emergente. ‘Oliva Boxing Talents’ será el escenario del estreno de la liga profesional femenina impulsada por Boxing Talents, en una velada que se celebrará el viernes 17 de abril, a partir de las 19:30 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes de Oliva (Comunidad Valenciana).

El torneo, que ya ha pasado con éxito por Calanda, Arteixo y Villanueva de la Torre, da un paso más con la puesta en marcha de una competición profesional femenina con formato “todas contra todas”. Una estructura pensada para maximizar la competitividad y ofrecer una plataforma real de crecimiento a las boxeadoras españolas en su salto al profesionalismo.

El cartel promocional de Boxing Talents en Oliva. / BOXING TALENTS

Un total de diez combates

La velada de Oliva contará con un total de diez combates: uno profesional, que cerrará la noche, y nueve amateurs dentro del boxeo Clásico Élite. El plato fuerte será el duelo entre la malagueña Paula Sánchez y la madrileña María Horche, que pelearán por un puesto en la gran final en la categoría de peso superligero.

El sistema de competición de la liga profesional se basa en una puntuación pura: tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota. Los combates se disputarán a cuatro asaltos de dos minutos, con guantes profesionales de 10 onzas, en una apuesta por un formato dinámico y exigente.

Antes del combate estelar, el público podrá disfrutar de varias semifinales y cuartos de final del torneo amateur, con representación de diferentes puntos del país y categorías de peso que van desde los 50 hasta los 75 kilos. La jornada arrancará con un combate fuera de torneo entre Mohamed Reda Fikri y Alexandru Radu Dino.

Más allá del espectáculo deportivo, Boxing Talents busca unir el boxeo profesional y el amateur en un mismo ecosistema competitivo, con el añadido de una serie documental que seguirá el día a día de los participantes. La selección de los boxeadores corre a cargo de Manel Berdonce, figura clave del pugilismo nacional, que aporta su experiencia como boxeador olímpico, entrenador y formador.

Manel Berdonce, boxeador español que conducirá el proceso de selección de Boxing Talents. / BOXING TALENTS

El torneo cuenta con el impulso de la promotora Rock & Box y la consultora Adsor, y premiará a sus campeones con el cinturón blanco diseñado por Custom Fighter, un símbolo que rinde homenaje a la tradición del boxeo y a figuras históricas como María Jesús Rosa y Kiko Martínez.

Las entradas ya están a la venta, con precios de 20 euros en pista y 10 en grada, en distintos puntos de la provincia de Valencia. La cita cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Oliva, Esports Oliva, la Generalitat Valenciana y la Federación de Boxeo de la Comunidad Valenciana, consolidándose como una nueva parada clave en el crecimiento del boxeo nacional.