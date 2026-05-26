Melania “Choni” Sorroche y Natali Francesca se coronan en una velada histórica

La noche del 23 de mayo en el pabellón municipal de Badía del Vallès quedará grabada como una de las veladas más importantes del boxeo femenino catalán. Con el recinto prácticamente lleno y un ambiente eléctrico, el Team Solé firmó una gala memorable en la que Melania “Choni” Sorroche y Natali Francesca se proclamaron campeonas de España en sus respectivas categorías, consolidando una jornada que ya se considera histórica, y que se pudo seguir en directo por streaming desde SportiumTV.

A sus 35 años y con catorce de trayectoria profesional, Melania Sorroche (21-3-2, 7 KO) añadió por fin a su palmarés el cinturón que le faltaba: el campeonato de España del peso supergallo. La barcelonesa, dos veces campeona de Europa y dos veces aspirante mundial, salió al ring con una determinación arrolladora ante la coaspirante canaria Sarai Umpiérrez (4-5-1, 1 KO).

Desde el primer asalto impuso un ritmo demoledor. Su presión constante, su castigo al cuerpo y su precisión arriba desbordaron a Umpiérrez, que visitó la lona al final del primer round. En el segundo, el guion no cambió: Sorroche siguió castigando con dureza hasta provocar una nueva caída, esta vez definitiva.

La catalana mostró una versión poderosa, sólida y madura, propia de una boxeadora que ha competido al máximo nivel europeo y mundial. Con este triunfo, Sorroche ya posee los títulos de España y de Europa; solo el mundial la separa del triplete histórico que solo cuatro púgiles españoles han logrado en toda la historia.

En el otro combate estelar de la noche, Natali Francesca (8-7, 0 KO) volvió a coronarse campeona de España del peso gallo, imponiéndose por puntos a la catalana Karla Mérida (8-3-1, 1 KO) en un duelo de estilos y estrategias.

Natali Francesca volvió a coronarse campeona de España del peso gallo / Diego Valenzuela

Francesca, que ya había sido campeona nacional en 2024 antes de renunciar al título para disputar el Europeo, salió con una actitud ofensiva y muy clara: tomar el centro del ring y marcar el ritmo. Su agresividad inicial y su capacidad para esquivar con soltura los rectos de la zurda Mérida le permitieron controlar la pelea desde los primeros compases.

Mérida intentó ordenar el combate y trabajar desde la distancia, pero cada intento de imponer su boxeo ortodoxo se estrellaba contra las entradas explosivas de Francesca. Aunque la excampeona del supergallo logró conectar algunas contras de calidad, la barcelonesa fue más constante, más clara y más efectiva en la mayoría de los asaltos.

Las cartulinas reflejaron esa superioridad: 98-92, 98-92 y 95-95, otorgando a Francesca su segundo título nacional del peso gallo y manteniéndola en la carrera por un campeonato de Europa que se le ha resistido hasta en tres ocasiones.

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Dos títulos de España, dos campeonas catalanas y un pabellón entregado. La velada del Team Solé no solo cumplió con las expectativas: las superó.Sorroche dio un paso más hacia el sueño del mundial, mientras que Francesca reafirmó su estatus como una de las boxeadoras más competitivas del panorama nacional. Badía del Vallès vivió una noche grande. Una de esas que alimentan la historia del boxeo femenino español.