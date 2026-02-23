Mayweather vs. Pacquiao II: El boxeo profesional llega a 'The Sphere' de la mano de Netflix

El anuncio oficial confirma que Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao se enfrentarán de nuevo, retomando una rivalidad que en 2015 batió todos los récords de recaudación. A diferencia de las exhibiciones que ambos han realizado en los últimos años, este combate se presenta bajo una estructura profesional que pondrá a prueba la vigencia de dos de los mejores púgiles de la historia en la recta final de sus cuarenta.

La gran novedad de esta edición es su modelo de distribución. Netflix ha obtenido los derechos globales en exclusiva, eliminando el tradicional sistema de "Pay-Per-View" (pago por visión) que dominó el boxeo durante décadas. Este movimiento confirma la apuesta de la plataforma por los eventos deportivos en vivo de gran calado, buscando atraer a una audiencia masiva a través de su base de suscriptores habituales.

'The Sphere': El nuevo epicentro del espectáculo

El escenario elegido para el combate no es casual. The Sphere, el recinto más avanzado de Las Vegas, acogerá su primer evento de boxeo profesional, prometiendo una experiencia visual inmersiva gracias a su cúpula LED de alta resolución. La organización busca transformar la velada en un híbrido entre deporte de élite y espectáculo tecnológico, adaptando la narrativa del combate a las capacidades visuales únicas del pabellón.

Este acuerdo sitúa al #MayPac2 como un referente en la modernización de la puesta en escena del boxeo. Tras el éxito de eventos previos en este recinto, como los conciertos de U2 o la incursión de la UFC, el objetivo es rejuvenecer el target del boxeo mediante una producción que prioriza el impacto visual y la conectividad digital en tiempo real.

El peso del legado y la espina de 2015

En el plano deportivo, el combate llega marcado por la necesidad de ambos de cerrar su trayectoria con una victoria definitiva. Mayweather defenderá su condición de invicto ante el único rival que, por nombre y trayectoria, sigue generando dudas sobre su superioridad absoluta. Por su parte, Pacquiao busca resarcirse de la derrota por decisión unánime que sufrió en su primer choque, donde una lesión en el hombro condicionó su rendimiento.

La preparación física de ambos será el foco de análisis en los meses previos. Con el pesaje y las reglas aún por detallar oficialmente, el mundo del deporte observa si este segundo capítulo logrará mantener el nivel competitivo que se espera de dos iconos de este calibre. Lo que es seguro es que, comercialmente, el combate ya se perfila como el evento del año en el calendario boxístico internacional.