Manny Pacquiao 'atiza' al boxeo "influencer" y a Jake Paul: "No se aprende en uno o dos días”

Manny Pacquiao fue otro de los nombres propios en la primera jornada del World Sports Summit 2025 y, antes de hablar de títulos, puso el origen encima de la mesa. Sin maquillaje. “Cuando empiezo desde el principio de mi carrera, nunca pensé que iba a… ya sabes, a llegar aquí”, dijo, y lo aterrizó con una imagen que no se olvida: “La vida era tan dura… dormí en la calle. A veces comía, a veces no. Solo bebía agua para sobrevivir”.

Y remató con una idea que define su relato: “No me da vergüenza decírselo al mundo. Esa fue mi experiencia”.

Empezó en el boxeo de rebote

La primera sorpresa llegó pronto: “Mi primer deporte era el baloncesto”, confesó. El giro no fue romántico, fue práctico. En su barrio había un programa de boxeo y había premio: “Participamos porque había dinero, para comprar… para vivir. No pensaba ser boxeador, pero pasó así por un propósito”. Esa frase explica el cambio de carril: del “me gusta” al “lo necesito”.

Pacquiao recordó sus primeros combates como si fueran otro planeta: “Solo era ganar dinero. Si perdías, te daban 1 dólar; si ganabas, 2”. Y lo convirtió en moraleja: “Nunca imaginé que esos 2 dólares se convertirían en un millón”. En medio, el hambre —“cualquier comida era deliciosa porque teníamos hambre”— y el aprendizaje de que nada llega gratis.

Imagen del combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao en 2015 / EFE

Luego vino lo imposible: ocho coronas en ocho categorías. Le preguntaron cómo se hace y respondió con método: “Si te imaginas ir de 112 a 154 libras, parece imposible. Pero yo lo estudié. Mezclé el boxeo con ciencia”. Su explicación fue casi escolar: “Si mañana tienes examen de inglés, hoy estudias inglés. Si mañana es mates, estudias mates. En el boxeo es igual”. Antes de entrenar, contó, lo primero es mirar al rival: “Tengo que ver su estilo, su movimiento… y lo número uno: los ‘habit punches’, los golpes que te salen sin pensar”. Y fue más allá: “No hago nada ‘más allá’ de su estilo. Voy a dominar la técnica exacta que voy a aplicar”.

Esa “ciencia” también le llevó a hablar del sacrificio físico: subir de peso “no es solo comer”, porque “te quita velocidad, potencia”. Su receta: “Tienes que castigarte. Para mí, el entrenamiento duro no es suficiente: lo hacía por dos, por tres”.

No confía en el nuevo boxeo "influencer"

El cierre dejó un titular moderno: el boxeo de influencers. Le plantearon el ruido de un hipotético Anthony Joshua contra Jake Paul y Pacquiao no se mordió la lengua: “Joshua es un boxeador puro y Jake Paul es nuevo. Mejorar en boxeo lleva tiempo”.

Imagen deol reciente combate entre Jake Paul y Anthony Joshua / AP

Su frase fue un aviso para navegantes: “Es fácil decir ‘puedo pelear’… pero hacerlo en el ring no es tan fácil. El boxeo no se aprende en uno o dos días”. Y, con una media sonrisa, lo dejó claro: “Seguro que Jake aprenderá que no es así de fácil”.

Pacquiao se fue al final a lo que más le importa ahora: “Entendí el propósito de la vida… hay que dejar un legado que inspire a la próxima generación”. En Dubái no solo habló el campeón. Habló el hombre que cambió el basket por el ring porque había dos dólares en juego… y acabó convirtiéndolos en historia.