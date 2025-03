Laura Fuertes ya es la única opción española de medalla en el Mundial

España ha perdido este miércoles a tres de las cuatro boxeadoras que seguían en competición en el Mundial Femenino que se está disputando en la localidad serbia de Nis tras la eliminación de Jennifer Fernández, Noelia Gutiérrez y Dunia Martínez que dejan a la olímpica gijonesa Laura Fuertes como única opción de medalla.

El día no había empezado bien por la clara derrota de Jennifer Fernández frente a la serbia Andjela Brankovic en octavos del peso pluma. No mejoró por la tarde con la derrota de Noelia Gutiérrez ante la marroquí Imane Azami Hassan tras su victoria por 4-1 ante la lusa Rita Soares en su debut. La norteafricana disputaba su primera pelea en estos Mundiales en el peso mosca (50-52 kilos).

La cordobesa, de tan solo 19 años bronce el año pasado en los Europeos, llevó la iniciativa en un primer asalto muy trabado en el que conectó los mejores golpes pese a la enorme oposición que encontró en la alauita y los cinco árbitros le dieron el primer asalto por 10-9. Sin embargo, en el segundo las puntuaciones fueron opuestas. Ni una cosa, ni la otra en mi opinión.

El caso es que la pelea se iba a decidir en los últimos tres minutos y Noelia empezó mejor, pero no se conseguía quitar la derecha al rostro de su rival. La española fue a más e hizo más méritos que su rival, pero los cinco jueces volvieron a darla perdedora por 9-10. Es decir, derrota por unanimidad tras un quíntuple 28-29.

Rafa Lozano decía que no con el dedo índice y cabeceaba mientras la andaluza abandonaba el ring con un sofocón de aúpa. No le faltaba razón. Ni ganó el primer asalto con tanta claridad ni perdió los dos últimos. El caso es que en estos combates tan igualados, volvió a salir cruz en Nis para el boxeo español.

Noelia Gutiérrez no mereció la derrota / IBA

La última opción era la superwelter Dunia Martínez en su primera gran cita tras apostar por Los Ángeles con la excedencia como Mosso d'Esquadra. Su rival era una de las favoritas, la kazaja Natalya Bogdanova. En boxeo amateur, Kazajistán, Azerbaiyán y Uzbekistán son potencias. Y si no, recuerden al uzbeko Jalolov, el 'monstruo' ante el que perdió Ayoub Ghadfa la final de París'24.

En su primer Mundial, la catalana no encontró el ritmo ante una rival de enorme nivel y perdió con claridad el primer asalto. En el segundo se mostró más activa y por momentos plantó mucha cara a una Bogdanova que volvió a la carga en el tercero y provocó que el árbitro parase la pelea. Una derrota para aprender, tal y como interpretó la propia boxeadora.

"La verdad es que ella no paraba de tirar golpes y en el primer asalto me ha costado bastante. En el segundo he intentado más cosas y creo que he estado mejor, pero también lo ha ganado ella bien. Y en el último he aguantado hasta que lo han parado. Es mi primer Mundial y de donde más se aprende es de las derrotas. Mi objetivo es Los Ángeles y voy a seguir luchando con todo por eso", afirmó a SPORT en la zona mixta con un discurso muy coherente y deportivo.

Por tanto, las opciones de lograr en Nis la segunda medalla del boxeo femenino español en la historia de los Mundiales pasan por la única boxeadora que ha conseguido subir al podio: Laura Fuertes. A la espera de los horarios oficiales, la asturiana se medirá este jueves en cuartos a la norcoreana Kum Byol An (o Byol An Kum) con el bronce asegurado para la ganadora.