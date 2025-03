A Laura Fuertes le arrebatan con violencia el sueño de la medalla en el Mundial

Uno empieza a estar harto de tener que explicar siempre problemas arbitrales en el boxeo como el que acaba de suceder este jueves con la asturiana Laura Fuertes en los cuartos de final del peso minimosca del Mundial Femenino de Boxeo que se está disputando en Nis (Serbia) y que deja a España sin representantes.

Enfrente tenía una de las sensaciones de este peso (48-50 kilos), la norcoreana An Kum Byol, una boxeadora que ya había dado buena cuenta en Nis de la venezolana Alondra Evimir Brito y de la armenia Anush Grigoryan, mientras que la gijonesa había derrotado por 4-1 a una dificilísima rival, la rusa Rinata Bezel.

El premio para la ganadora era el billete a las semifinales y asegurarse al menos una medalla de bronce en estos Mundiales que organiza la IBA y que no reparten plazas para los Juegos Olímpicos por la decisión del CIO de confiar el boxeo olímpico a una organización en pañales como World Boxing.

El árbitro colombiano Juan Fernández Mora se erigió en el triste protagonista por su permisividad con la asiática, quien convirtió el combate de boxeo en una pelea de MMA al más puro estilo del ruso Khabib Nurmagomedov, el mayor maestro de la historia de la lucha en los agarres y en el suelo.

Laura Fuertes impuso su mejor boxeo ante una rival muy impulsiva y fuerte que iba siempre al frente. Con una derecha preciosa a la cara y un par de combinaciones de mérito, pegando y yéndose, la única boxeadora olímpica española se adjudicó los primeros tres minutos por 4-1.

A Laura Fuertes no le permitieron pasar a semifinales / IBA

El 'cafetero' restó un punto a An Kum Byol en el segundo por golpear después de una interrupción y, a partir de ahí, se convirtió en una sombra chinesca que deambuló por el ring mientras permitía a la norcoreana agarrar a Laura Fuertes, tirarla al sueño hasta en tres ocasiones y golpearla al menos otras dos veces después del 'stop'.

La esquina con Rafa Lozano protestaba mientras el colombiano ni siquiera atendía al supervisor de la pelea, quien le decía que la asiática llevaba la camiseta por fuera. En cada agarrón, llamaba la atención a la infractora... ¡y a la española por bajar la cabeza! ¡Pero si la bajaba porque se la agarraban!

Quizá por compensar el punto restado, la gijonesa recibió un inexplicable 8-10 en el segundo asalto y en el tercero tampoco la dejaron tener éxito pese a colocar los golpes claros. Vaya por delante que los jueces puntuaron lo que les dejaron ver, aunque quizá debieron valorar quién propuso boxeo y quién no. De todas formas, el gran culpable fue quien no impartió justicia. Merecería una sanción.

Enfado y sofocón

Rafa Lozano salió disparado de la esquina e incluso increpó a los responsables de tamaño desaguisado. Tras él, Laura Fuertes insistió en ser grabada para denunciar lo sucedido mientras las lágrimas le invadían el rostro.

"¡Estoy muy enfadada! ¡Esto es boxeo, no lucha! Esto no es un campeonato del mundo de lucha libre. Esto es boxeo. ¡Boxeo! Me ha pegado después del stop y el árbitro ha sido superpermisivo. Le ha quedado un punto al principio y luego ha dejado que siga haciendo lo que le daba la gana. Esto no es justo. ¡Me han robado mi medalla! Una medalla que me merecía, porque he hecho un buen combate y los árbitros no lo han querido ver," denunció la española.

Laura Fuertes y Rafa Lozano estaban indignados / IBA

"Me han dado un 10-8 en el segundo asalto. Sinceramente, no sé qué estaban viendo. Estoy muy enfadada y esto no es justo. Es mucho trabajo, mucha preparación. Muchos meses de estar lejos de casa, de la familia. Esto no es justo. No es entendible. ¿Cómo pueden dar ganadora a una boxeadora que solo se dedica a hacer lucha, a agarrarse y a cometer incorrecciones, cosas que no se pueden hacer en un combate de boxeo. Le han dado el privilegio de ganar una medalla, tío," prosiguió Laura Fuertes.

"Este deporte muchas veces no es justo. Y es mucho tiempo de preparación y mucho trabajo no solo mío, sino de todo mi equipo, de mi familia. No es justo, porque me han quitado un sueño, me han quitado mi medalla y no es justo que hayan premiado esa lucha que ni siquiera era boxeo", concluyó con más razón que la 'Santina' de Covadonga. Estaría bien que la Federación Española con su presidente Felipe Martínez a la cabeza realizasen una queja formal como ha hecho este diario en la medida de sus posibilidades.