Laura Fuertes debuta en el Mundial con una victoria y ya roza otra medalla

Tras la derrota por la mínima de Marta López y las victorias de Jénifer Fernández y de Noelia Gutiérrez el lunes en la primera jornada completa de los Mundiales Femeninos de Boxeo que se están disputando en la localidad serbia de Nis, la jefa de filas Laura Fuertes ha debutado este martes con una victoria en 48-50 kilos ante una rival complicadísima, la rusa Rinata Bezel.

Con varias decenas de aficionados en la grada provistos de banderas rusas, Bebel debutaba tras la incomparecencia de la sudafricana Ncube y planteó el combate como una guerra, yendo adelante en ocasiones sin ton ni son y enzarzándose hasta el punto de que ambas se fueron dos veces al suelo.

El plan no resultó en el primer asalto ni en el primer minuto del segundo, ya que la impetuosidad de la moscovita le impedía poner en práctica su boxeo. La gijonesa impuso con suficiencia su talento en los cinco minutos finales para ganar por decisión dividida y su rival en cuartos llega desde Corea del Norte.

Byol An Kum ya ha ganado dos combates en Nis, ante la venezolana Alondra Evimir Brito (3-2) y este martes frente a la armenia Anush Grigoryan por 5-0. Hay pocos datos más sobre ella aparte de que es la número 1 de su país en este peso mosca. Ganar supondría asegurarse el bronce, misma medalla que ya tiene en Mundiales, en Juegos Mediterráneos y en Juegos Europeos.

"Ha sido un combate de mucho ritmo y muy enrevesado. No podía caer en su juego y es lo que he intentado. También he tirado mucho de corazón y nos hemos llevado la victoria, así que ahora a por la siguiente", recalcó a SPORT la flamante olímpica española en la zona mixta del Sportski Centar Cair en Nis.

"Creo que la estrategia en el primer asalto ha estado bien, que era recibirla, pero los árbitros no lo han visto así. Siempre hay que boxear para convencerlos y a partir de ahí lo he hecho. Yo vengo a por una medalla, a por la que más brilla si puede ser. Voy a darlo todo para conseguirla. ¡Vamos, España!", añadió Laura Fuertes, quien tiene la medalla a una victoria.

Extraña derrota de Mariana Soto

La valenciana Mariana Soto no llegó ni siquiera al final del primer asalto en octavos de final por una decisión arbitral difícil de entender en una segunda cuenta frente a la zurda turca Esma Nur Lok. La primera cuenta llegó precisamente tras una buena derecha de la española, que se descentró y entró demasiado al intercambio de golpes.

El seleccionador Rafa Lozano no entendía nada. Ella tampoco. La segunda cuenta podría discutirse, pero la primera fue lamentable cuando el mejor golpe lo había conectado ella. "¡Es que no he visto ninguna cuenta! Yo le estaba llegando y no me sentí inferior. Pensaba, me está metiendo manos, pero yo también estoy las metiendo claras. En la primera cuenta meto el golpe y miré a mi esquina, porque pensaba que le contaría a ella", dijo a SPORT en Nis.

"Es verdad que la primera cuenta me sacó un poco de la pelea, pero es que la segunda tampoco la entendí. Y en cuanto empezó a contar, dije, uf, me la va a parar, se lo vi en los ojos. Nunca me había pasado y mira que he peleado con gente que es que le da cinco vueltas a esta chica. Es frustrante, porque venía muy preparada y me veía en cuartos", añadió con lágrimas en los ojos.

La sexta, el miércoles

Por tanto, tres victorias y dos derrotas para España a la espera de que debute este miércoles la sexta y última representante del equipo de la Federación Española, la superwelter catalana Dunia Martínez (66-70 kilos), quien se lo ha jugado todo a una carta para estar en los Juegos de Los Ángeles hasta el punto de pedir una excedencia en su trabajo como Mossa d'Esquadra.

Noelia Gutiérrez, tras su victoria del lunes / IBA

El sorteo no fue beneficioso, ya que en la sesión vespertina del miércoles tendrá enfrente a la kazaja Natalia Bogdanova (segunda preclasificada), quien presenta un balance de 12-5. La favorita en esta categoría es la mediática multimedallista australiana Kaye Scott, plata en los Mundiales de 2016 y 2023, plata en los Juegos de la Commonwealth en 2018 y bronce en 2022.