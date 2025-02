Khelif, boxeadora intergénero, carga contra la IBA por excluirla del Mundial

La boxeadora argelina, Imane Khelif, vigente campeona olímpica, quedó excluída del próximo mundial de Boxeo por decisión de IBA que, como ya sucediera en 2023, aludió "criterios de elegibilidad".

Tras conocer la decisión, Khelif cargó contra el organismo internacional a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. “Durante ocho años, he luchado por mi sueño: ocho años de sacrificio, disciplina y perseverancia para estar en el escenario olímpico y representar a mi país con orgullo. Me he ganado mi lugar y seguiré firme ante cualquier desafío. Durante dos años, he tomado el camino correcto mientras mi nombre e imagen han sido utilizados, sin autorización, para promover agendas personales y políticas mediante la difusión y diseminación de mentiras y desinformación sin fundamento. Pero el silencio ya no es una opción”, escribió la campeona olímpica.

“La Asociación Internacional de Boxeo, una organización con la que ya no estoy asociada y que ya no está reconocida por el Comité Olímpico Internacional, ha vuelto a hacer acusaciones infundadas que son falsas y ofensivas, utilizándolas para promover sus intereses. Este es un asunto que no solo me concierne a mí, sino a los principios más amplios de equidad y debido proceso en el deporte. He visto adversidades antes. Perdí en mi primera participación olímpica. Perdí en las ligas amateurs. Me han derribado más veces de las que puedo contar. Pero nunca me he rendido. He luchado contra cada revés, cada acusación falsa, cada intento de borrarme. Y he ganado. Cada obstáculo solo ha fortalecido mi determinación. Continuaré compitiendo con honor e integridad”, continúa el extenso mensaje.

Juegos, sí; Mundial, no

Khelif ya fue vetada en el pasado campeonato mundial por su condición, al considerar que tiene “ventajas sobre otras competidoras femeninas”. En los pasados Juegos Olímpicos la argelina pudo competir al ser la máxima autoridad el Comité Olímpico Internacional (COI) y no la IBA. El comité olímpico consideró que las pruebas que daban en la boxeadora un alto nivel de testosterona se habían sido realizadas en "condiciones dudosas e ilegítimas" y permitió competir a la boxeadora argelina. Su participación no estuvo exenta de polémica, especialmente después de la retirada de una de sus rivales, la italiana Angela Carini, en el inicio del combate.

“Mi equipo está revisando cuidadosamente la situación y tomará todas las medidas legales necesarias para garantizar que se respeten mis derechos y los principios de la competencia justa. Los responsables de estas acciones deben rendir cuentas y buscaremos todas las vías legales disponibles para garantizar que prevalezca la justicia. No me iré a ninguna parte. Lucharé en el ring, lucharé en los tribunales y lucharé a la vista del público hasta que la verdad sea innegable. A mis seguidores, gracias por apoyarme. Sigo concentrada, decidida y lista para seguir representando a mi país y a mi deporte al más alto nivel”, finalizó el comunicado de la boxeadora.