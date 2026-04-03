Jordi Wild opina sobre los participantes de la Velada del Año VI: "El 70% no sé quiénes son"

Jordi Wild anunció este jueves las fechas y modalidades de su gran evento anual: Dogfight Wild Tournament 4. Con La Velada del Año 6 ya marcada en el calendario, Jordi Wild ha puesto fecha para el regreso de su propio evento de lucha urbana, al que le dará continuidad y promete ser un éxito.

El evento tendrá la temática de 'Tokyo Blood', el cual ya estaba confirmado con anterioridad, pero se desconocían los detalles al respecto.

Jordi opina sobre la Velada de Ibai

Junto a La Velada del Año, existen pocos eventos creados por youtubers que alcancen un nivel tan alto de repercusión mediática. En este contexto, Jordi Wild ha querido compartir su opinión sobre la nueva edición del evento. Aunque reconoce el mérito del formato y su impacto, también ha expresado ciertas dudas respecto a algunos aspectos de esta próxima entrega.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de sus declaraciones ha sido su percepción sobre los participantes. Jordi Wild admitió abiertamente que no está familiarizado con muchos de los nombres anunciados para esta edición.

“Esta Velada tengo que reconocer que creo que el 70% no sé quién es”, afirmó, dejando claro que la lista de invitados le resulta, en gran parte, desconocida. Según explicó, en la edición anterior ya había participantes que no identificaba, pero cree que ahora la diferencia es aún mayor. “De la anterior tampoco, pero esta ya es una barbaridad”, afirmó, evidenciando su sorpresa ante la selección actual.

También destacó la presencia de muchas creadoras de contenido dentro del cartel, señalando que no conoce a gran parte de ellas. Aun así, reconoció que probablemente se trate de figuras muy relevantes dentro de sus respectivos nichos, especialmente en ámbitos como la estética y la influencia en redes sociales.

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Por otro lado, Jordi Wild comentó algunos combates concretos, como la posible participación de Plex y Fernanfloo. "Plex y Fernanfloo ya han peleado y tampoco fueron grandes combates para decir que vuelvan. Cuesta encontrar a gente que quiera ceder medio año de su vida... Grefg porque está loco y a los 45 años va a morir de un ataque al corazón (decía entre bromas), y Juan (IlloJuan) va a trabajar ahora más que en su vida, y eso mola", dijo en directo.