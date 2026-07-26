Jero García, exboxeador profesional: "La Velada de Ibai no es ni boxeo amateur ni boxeo profesional"

La Velada del Año VI fue todo un éxito. El evento de Ibai Llanos llegó a alcanzar los ocho millones de espectadores a través de las plataformas digitales, sumado a toda la gente que había en el estadio de La Cartuja.

Los combates de boxeo fueron entretenidos. Sobre todo, el combate entre el youtuber byViruZz y Gero Arias, que fue un recital de golpes, sin casco y ofreciento un gran espectáculo. El argentino se llevó la pelea, ante la expectación de todo el país.

El evento se ha convertido en una referencia en internet y las plataformas de creación de contenido, aunque como bien avisa siempre Ibai, es boxeo no profesional. Un show, aunque eso sí, con una gran preparación durante meses.

Una modalidad mezclada

Los expertos cuestionan si la Velada es realmente boxeo amateur. Jerónimo García, exboxeador profesional y presentador de televisión, una de las grandes figuras de referencia en el boxeo español por su enorme impacto social utilizando el deporte como herramienta de integración para jóvenes en riesgo de exclusión, valoró a qué tipo de modalidad pertenecía la Velada del Año.

"No es ni boxeo amateur, ni profesional", considera. "Es un grupo de chavales que pelea con las reglas del boxeo", dice. La realidad es que La Velada del Año está llena de luchadores jovenes, muchos de ellos creadores de contenido, pero también participaron periodistas consolidados como Edu Aguirre o Gastón Edul.

Sin embargo, Jero lo diferencia: "Se boxea en el boxeo amateuer, avalado por las Federaciones", continuaba. "No lo digo en modo de crítica, ojalá hubiera una Velada de Ibai todos los meses. A mi me ayuda a llenar los gimnasios y el deporte como vehículo transformador de vidas en positivo", cree el exboxeador y también entrenador.

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Para terminar, insiste en la diferencia. "Tenemos que saber diferenciar como es pelear y boxear", concluye.