Jennifer Fernández se vuelve a despedir del Mundial en octavos

La selección española ha perdido a otra de sus boxeadoras en el Mundial Femenino que se está disputando en Nis (Serbia) con una excelente organización de la IBA hasta el momento a la espera del combate de cuartos del jueves de la jefa de filas Laura Fuertes y a las peleas de esta tarde de Noelia Gutiérrez y de Dunia Martínez en su debut.

Jennifer Fernández tenía ante sí un durísimo combate en los octavos de final del peso pluma (54-57 kilos) frente a la serbia Andjela Brankovic, cabeza de serie número 6 que en la ronda anterior venció a la norirlandesa Michaela Walsh por 5-0 en un combate realmente complicado y más apretado de lo que rezaban las cartulinas.

Mientras, la granadina 'Bam Bam' (29 años) venía de ofrecer una cátedra de boxeo frente a la kirguís Ainazik Rustambek Kyzy para engrandecer aún más su tupido palmarés con 50 victorias (4 por KO) y 23 derrotas por el 13-11 que presentaba su rival balcánica, de 26 años. La ganadora estaría a una victoria de las medallas.

Y lo cierto es que apenas hubo opciones contra una rival zurda que supo controlarlo todo muy bien y colocar algunas izquierdas claras en el rostro de la española. El primer asalto ya mostró lo que sucedería en los dos siguientes, con un dominio claro de la distancia por parte de la balcánica en un aspecto que resultó determinante.

El seleccionador español Rafa Lozano realizó algunas correcciones desde la esquina y, sobre todo en el segundo asalto, Jennifer Fernández buscó más el cuerpo a cuerpo para quemar sus naves en un duelo que perdía ya por un quíntuple 10-9. No fueron asaltos clarísimos ni se mostró muy inferior, pero la victoria de Brankovic fue clara y justa (10-9 en los tres asaltos para los cinco jueces).

Admite la derrota

"Lo he intentado todo. Ella era un poco impredecible y sí, me ha costado mucho. Me he sentido rara en general y me voy con tristeza. Siempre quieres seguir avanzando y es la tercera vez que pierdo en octavos en unos Mundiales", explicó a SPORT en la zona mixta del Sportski Centar Cair en Nis. Y es una barrera importante tal y como dijo el presidente federativo a SPORT.

"Me está costando superar esta barrera y eso que mentalmente me sentía muy fuerte. No me importaba ni que ella fuese local ni que estuviésemos aquí en Serbia", explicó con un rictus de cierta desazón.

Refa Lozano, seleccionador español / IBA

Otras dos opciones

Ya en la sesión vespertina, Noelia Gutiérrez se medirá a la marroquí Imane Azami Hassan después de ganar por 4-1 a la portuguesa Rita Soares en su debut. Por su parte, la norteafricana disputaba su primera pelea en estos Mundiales en el peso mosca (50-52 kilos).

Cerrará el miércoles la catalana Dunia Martínez en su primera gran cita tras apostar fuerte por Los Ángeles con la excedencia en su trabajo como Mosso d'Esquadra en el peso más alto de las seis representantes españolas en este Mundial Femenino de la IBA, el superwelter (66-70 kg). El sorteo fue muy duro, ya que en octavos se mide a una de las favoritas, la kazaja Natalya Bogdanova.