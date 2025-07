Jeff Brady, miembro de la PFL, muere ahogado por salvar a sus sobrinos

Jeff Brady, que formaba parte de la Professional Fighters League, una organización de artes marciales mixtas estadounidense, murió el sábado después de salvar a los sobrinos de su novia de las fuertes corrientes del río Colorado, en Arizona. Según informó su hermano gemelo en redes sociales, Greg Brady, su cuerpo fue hallado justo en la línea de los barcos de búsqueda, siete horas después de su desaparición.

Jeff no dudó en saltar al agua para socorrer a los niños de 10 y 12 años, por muy peligroso que fuera para él. Así lo afirmó su hermano en un post de despedida en sus redes sociales. "Mi hermano salió con su escudo, luchando contra las corrientes mientras sacaba del agua a los dos sobrinos de su novia Elen. El hermano menor (10) fue arrastrado del banco de arena, el hermano mayor (12) dejó caer su caña de pescar y fue tras él como cualquier hermano mayor lo haría. Jeff saltó de nuestro bote, corrió y se zambulló tras ellos. Yo estaba a 30 o 40 segundos detrás, lo que parecía una eternidad. Me zambullí y los alcancé. Jeff había estado luchando contra la corriente y los niños en pánico, y estaba completamente bajo el agua, sujetándolos cuando nadé hacia arriba. Lo enganché del brazo y lo saqué. Aparté a los chicos de él, lo miré a los ojos y grité: "¡No te ahogues, carajo!" "¡Lucha y nada!". Todo pasó rapidísimo. Me giré y empecé a tirar a los chicos de encima, diciéndoles que siguieran nadando. Un pontón apareció como de la nada. Julie y yo estábamos en aguas profundas con los chicos. Los subimos al bote, me di la vuelta y Jeff ya no estaba. Jeff dio su vida por estos dos chicos. ¡Es un héroe! Esto pasó a las 11:45. No hubo alcohol, ¡solo valentía y corazón!", escribió Greg en una publicación dedicada a su hermano.

Esta noticia conmocionó al mundo de las artes marciales mixtas, y la liga profesional de la que formaba parte expresó sus condolencias en la aplicación X. "La Professional Fighters League honra la memoria y la pérdida de su compañero de equipo de toda la vida, Jeff Brady. La víctima dio heroicamente su vida al salvar a dos niños que se estaban ahogando en un río cerca de su casa en Arizona. Jeff fue socio, compañero de equipo y amigo de PFL durante mucho tiempo"."Los pensamientos y oraciones de PFL están con la familia Brady".

Además, también se ha iniciado una campaña en GoFundMe para dar respaldo económico a la familia con los gastos del entierro. Varios luchadores, incluido el excampeón de la UFC Dan Henderson, se han solidarizado con la iniciativa compartiendo este proyecto.

Jeff, que era muy querido en la comunidad de las MMA, actualmente se desempeñaba como director de operaciones y consultor de marketing en la PFL. Su hermano le dedicó unas bonitas palabras en su memoria. "Viviré el resto de mi vida celebrándolo y disfrutándolo al máximo, ya que él siempre estará cuidándome desde lo alto, a mí y a todos sus seres queridos. ¡Todavía estamos de duelo y lidiando con el proceso, tomando las cosas día a día!", concluía el comunicado del hermano de Jeff.