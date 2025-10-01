BOXEO
Ismael Flores defiende su cinturón iberoamericano este sábado en Badia del Vallès
Importante cita pugilística para este sábado (19:00 h.) en Badia del Vallès. Un título iberoamericano está en juego
SPORT.es
El próximo sábado 4 de octubre, el Complex Esportiu de Badia del Vallès será el epicentro del boxeo con una velada de alto nivel organizada por el Team Solé.
El combate estelar enfrentará al argentino Ismael “El Terrible” Flores, clasificado en el top 10 mundial por la WBA, contra el mexicano Oliver “El Monaguillo” Quintana (23-4-0, 16 KO’s), en una defensa crucial del título iberoamericano WBA en la categoría Superwelter.
Este duelo a 10 asaltos promete ser el más exigente en la carrera de Flores (16-1-1, 11 KO’s), quien buscará consolidarse como aspirante a una oportunidad mundialista, después de que Terence Crawford haya dejado el título vacante, tras su victoria frente a Canelo. La calidad y experiencia de Quintana, oriundo de Mexicali, han generado gran expectación entre los aficionados.
Cartelera Profesional
Combate Estelar – Título Iberoamericano WBA (Superwelter, 10 asaltos)
Ismael Flores – Récord 16-1-1 (11 KO’s), top 10 mundial WBA
vs.
Oliver Quintana – Récord 23-4 (16 KO’s)
Combate femenino – Peso Mosca (6 asaltos)
Chaima Bounouar – Récord 4-0 (1 KO)
vs.
Natalia Mata – Récord 4-3-1
La invicta Bounouar buscará prolongar su racha ante una rival mexicana más experimentada.
Peso Pluma (4 asaltos)
Carlos Martínez – Récord 3-0 (1 KO), integrante de la Selección Española
vs.
Wilber Panttin – Récord 7-3 (4 KO’s)
Martínez regresa al ring frente a un oponente exigente.
Peso Pluma Femenino (6 asaltos)
Karla Mérida – Récord 6-3-1 (1 KO), ex campeona de España
vs.
Teresa Almengor – Récord 9-2-3 (4 KO’s)
Un duelo técnico entre la catalana y la experimentada panameña de gran trayectoria.
Campo Amateur
La velada incluirá un bloque amateur con algunos de los talentos más prometedores del boxeo nacional:
- Nicko Avilés (César Córdoba) vs. Joan Gegundez (Ángel Hugo “Tren” Ramírez) – Revancha muy esperada
- Derek Luque (La Cubierta de Badia, pupilo de Rubén Solé)
- José Andrade (Box Gym Manresa) – Regreso al cuadrilátero
- Martí Sánchez (Juli Giner) vs. Tuto Terrero (Sparta, César Córdoba)
