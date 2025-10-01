Ismael Flores defiende su cinturón iberoamericano este sábado en Badia del Vallès

El próximo sábado 4 de octubre, el Complex Esportiu de Badia del Vallès será el epicentro del boxeo con una velada de alto nivel organizada por el Team Solé.

El combate estelar enfrentará al argentino Ismael “El Terrible” Flores, clasificado en el top 10 mundial por la WBA, contra el mexicano Oliver “El Monaguillo” Quintana (23-4-0, 16 KO’s), en una defensa crucial del título iberoamericano WBA en la categoría Superwelter.

Este duelo a 10 asaltos promete ser el más exigente en la carrera de Flores (16-1-1, 11 KO’s), quien buscará consolidarse como aspirante a una oportunidad mundialista, después de que Terence Crawford haya dejado el título vacante, tras su victoria frente a Canelo. La calidad y experiencia de Quintana, oriundo de Mexicali, han generado gran expectación entre los aficionados.

Cartelera Profesional

Combate Estelar – Título Iberoamericano WBA (Superwelter, 10 asaltos)

Ismael Flores – Récord 16-1-1 (11 KO’s), top 10 mundial WBA

vs.

Oliver Quintana – Récord 23-4 (16 KO’s)

Combate femenino – Peso Mosca (6 asaltos)

Chaima Bounouar – Récord 4-0 (1 KO)

vs.

Natalia Mata – Récord 4-3-1

La invicta Bounouar buscará prolongar su racha ante una rival mexicana más experimentada.

Peso Pluma (4 asaltos)

Carlos Martínez – Récord 3-0 (1 KO), integrante de la Selección Española

vs.

Wilber Panttin – Récord 7-3 (4 KO’s)

Martínez regresa al ring frente a un oponente exigente.

Peso Pluma Femenino (6 asaltos)

Karla Mérida – Récord 6-3-1 (1 KO), ex campeona de España

vs.

Teresa Almengor – Récord 9-2-3 (4 KO’s)

Un duelo técnico entre la catalana y la experimentada panameña de gran trayectoria.

Campo Amateur

La velada incluirá un bloque amateur con algunos de los talentos más prometedores del boxeo nacional: