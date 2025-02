La inteligente revancha de Bivol, el 'rey' semipesado

Como viene siendo habitual, Riyadh (Arabia Saudí) volvió a ser el centro de atención del boxeo mundial por la revancha entre el ruso de origen kirguís Dmitri Bivol y el invicto campeón ruso con nacionalidad canadiense Artur Beterbiev con los cuatro cinturones del peso semipesado en juego.

La primera pelea tuvo lugar el pasado 12 de octubre en el Kingdom Arena de Riyadh en un duelo entre boxeadores invictos que tuvo como polémico ganador a Beterbiev a los puntos por decisión mayoritaria (113-115, 112-116 y 114-114). Apenas cuatro meses después volvían a verse las caras.

Este tipo de peleas tan parejas quedan un poco en función del criterio arbitral y en la primera pelea Bivol no perdió. Si un púgil gana seis asaltos y no se va al suelo, no puede perder. Podría admitirse que tampoco hizo lo suficiente para ganar, por lo que lo lógico habría sido un nulo.

Sea como fuere, su esquina hizo una lectura perfecta de lo sucedido y Dmitri Bivol ofreció una imagen diferente en la revancha. En su debe del primer combate habría que citar su floja puesta en escena y cómo dejó escapar el último asalto. Además, abusó demasiado de su gran 'jab' que acompañó en ocasiones con un directo o con un gancho con la derecha.

De cara al combate del pasado sábado (madrugada del domingo en la España Peninsular), Bivol se centró en empezar mejor (ganó los dos primeros asaltos) y en acabar mejor que su rival. Dicho y hecho. Lo hizo tan bien que impuso esa superioridad inicial y final a sus peores asaltos, quizá entre el cuarto y el octavo.

Dmitri Bivol, en Riyadh con Turki Alalshikh / INSTAGRAM

No obstante, las claves estuvieron en sus combinaciones y su dominio de las contras. Los jueces suelen ver más una buena serie de golpes en cadena que un 'jab' colocado de manera repetida y metódica. Bivol incluso disfrutó sobre el ring en los asaltos 11 y 12, con una superioridad técnica y táctica que desarboló a un púgil sensacional como Beterbiev.

Esa mayor intensidad y ese ritmo más exigente también pudieron pasar factura a los 40 años del ya excampeón. Al final se repitió el resultado de la primera pelea, pero al revés (115-113, 116-112 y 114-114). ¿Y ahora qué? No puede descartarse una tercera edición del Bivol - Beterbiev y, de hecho, el ruso Omar Kremlev (presidente de la Federación Internacional de Boxeo, IBA) ya ha anunciado sus deseos de organizarlo en Rusia.

De todas formas, es tan solo una posibilidad que ya insinuó el nuevo patriarca del boxeo, Turki Alalshikh (presidente del Almería). En el horizonte está también que conceda la revancha al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez (le ganó por un triple 115-113 en 2022), aunque para ello el ruso tendría que bajar a las 168 libras y boxear en el supermedio. O medirse en el semipesado al estadounidense David Benavidez, campeón interino del Consejo.