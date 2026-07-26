Ibai Llanos se queda a las puertas de otro récord de audiencia con la Velada del Año VI

Ibai Llanos volvió a demostrar que es un monstruo del directo. El streamer, youtuber o creador de contenido fue el foco de atención de toda España y Sudamérica, con un evento que volvió a demostrar que está en crecimiento y que cada vez atrae a más personas.

La Velada del Año VI se celebró un año más en el estadio de La Cartuja. Empezó sobre las 19:00 de la tarde, con presentación, conciertos y peleas y terminó alrededor de las 02:00 o 03:00.

Ibai volvió a demostrar el enorme impacto que tiene y, este año, además de emitir el espectáculo en Twitch, como había sucedido en ediciones anteriores, el evento también pudo seguirse en YouTube y TikTok. Con esta decisión, la organización buscó ampliar su alcance y facilitar que más espectadores disfrutaran del show desde diferentes plataformas.

El gran foco de atención durante la jornada estaba puesto en las cifras de audiencia. Después de varios años batiendo récords históricos, existía una gran expectación por comprobar si la nueva distribución del contenido permitiría establecer una nueva marca de espectadores simultáneos.

Cifras de récord

Sin embargo, se quedó a las puertas. Rozó los 8 millones de espectadores entre las distintas plataformas disponibles y no alcanzó los 9,3 millones de la edición anterior. El récord absoluto de espectadores simultáneos en un directo de Twitch fue ese mismo, durante celebración de La Velada del Año V.

En la primera edición se alcanzó una audiencia cercana a 1,5 millones de espectadores simultáneos, un resultado muy destacado para un evento de estas características, aunque insuficiente para convertirse en el récord absoluto de la plataforma en aquel momento.

Pedro Porro, en La Velada del Año 6 / La Velada del Año 6

A partir de la segunda edición comenzó una etapa de ascenso continuo. La audiencia fue aumentando año tras año, con cifras que superaron los tres millones de espectadores y que consolidaron el proyecto como uno de los mayores fenómenos del streaming internacional. Cada nueva edición conseguía atraer a más público y reforzar el prestigio del evento.

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Pese a no establecer un nuevo récord en la plataforma digital, La Velada del Año 6 sigue siendo una referencia dentro del mundo del streaming y la creación de contenido.