Historia del boxeo español: Isabel Rivero, campeona mundial en peso átomo

Nuevo hito en la historia del boxeo español. Isabel Rivero (12-3-1, 1 KO) se proclamó esta madrugada campeona del mundo de boxeo de peso átomo (46,2 kg) por la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) al vencer en Valladolid a la mexicana Silvia ‘La Guerrita’ Torres (22-5-3, 7 KO) por decisión mayoritaria (97-93, 96-94 y 95-95).

Es la tercera española que gana un título mundial después de María Jesús Rosa, fallecida tristemente en 2018 a los 44 años, y Joana Pastrana, retirada profesionalmente en 2021. Rosa lo consiguió hace 21 años; Pastrana, hace seis.

Por suerte, esta vez sí que hubo premio para ‘La Finita’, que ya peleó este año por el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) del peso mínimo contra la alemana Sarah Bormann. La pelea contra la mexicana estuvo reñida desde el primer segundo.

La velada comenzó con varios combates amateurs y una pelea profesional que enfrentó a la valenciana Sheila ‘Bulldog’ Martínez con la venezolana Débora Rengifo, siendo la española muy superior y merecida ganadora por decisión unánime (80-70 en las tres tarjetas).

Ya con el ambiente animado, llegó el momento de la histórica pelea que convirtió a Rivero en leyenda. ‘La Guerrita’ salió con todo, pero la española, poco a poco, pudo imponer su estilo y empezó a controlar los asaltos ante la atenta mirada de la Cúpula del Milenio. Al final, pocas dudas hubo, y venció por decisión mayoritaria (97-93, 96-94 y 95-95).