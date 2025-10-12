Franco Tenaglia se impone a Abner Lloveras en el combate estelar de Noche de Leyendas 2

Franco Tenaglia le puso el broche de oro a una velada espectacular de deportes de contacto en Noche de Leyendas 2, organizada por la promotora Fight Lover. "El Rey de la Calle" se impuso en el combate estelar de boxeo a seis asaltos a la leyenda Abner "Skullman" Lloveras, que no pudo responder a la furia del argentino. La energía del peleador del Climent Club fue difícil de sostener para un veterano peleador de 43 años que mostró su mandíbula de acero para resistir las embestidas de su rival y no amenazar ni una sola vez con besar la lona, como sí habían hecho muchos de los peleadores que pasaron por el ring durante la tarde.

Más de 7.000 espectadores llenaron las gradas del Olímpic Arena de Badalona para gozar de 11 peleas de mucho nivel en una cartelera que mezclaba boxeo, boxeo sucio, Muay Thai y K-1. Con la llegada del combate estelar tras la emocionante victoria de David Calvo "Currito" después de tres asaltos y unas palabras que sonaban a retirada, el público se dividió entre aquellos que coreaban al catalán Lloveras y los 'fans' del argentino afincado en España Tenaglia. Franco se lo acabó llevando por decisión unánime, firmando la mejor previa a dos semanas de su próxima pelea en BKFC.

Sin embargo, la tarde-noche tuvo mucho más que esta pelea de estrellas: 'KOs', patadas espectaculares, rodillazos, codazos... hubo de todo. Vicente Cordero se llevó la primera victoria de la tarde por decisión unánime frente a Roger Barrull en una auténtica guerra que pudo ser para cualquiera. El 'highlight' de la cartelera preliminar se lo repartirían Eloi Orte, con un espectacular 'KO' en los primeros diez segundos del combate y Tomás Aguirre, con su rodillazo directo al mentón que le valió para salir vencedor por todo lo alto y dejar besando en la lona a Antonio Campoy.

Después de la victoria arrolladora de Antonio Amaya en la primera pelea de boxeo sucio en nuestro país, Lewis Pico abriría la cartelera principal de la mejor manera: sorprendiendo a Kike Acosta con un golpe al cuerpo de su rival que le bastó para desconectarlo y llevarse la victoria en los primeros segundos.

El primer cinturón en juego de la noche en Muay Thai (WKN Intercontinental Light Weight Championship) se lo llevaría José María Quevedo por decisión unánime tras cinco asaltos de pura presión y artillería sobre Marcos Ríos. En la única pelea femenina de la noche, Paula Silva se hizo con el cinturón de WMO World Flyweight Championship por decisión unánime frente a Narak Looknongsaeng tras un buen volumen de golpes durante los cinco asaltos.

Una de las peleas de la noche la protagonizaron, sin lugar a dudas, Omar Moreno y Mouhcine Chafi. Una auténtica batalla sangrienta que llegó hasta el cuarto asalto, cuando el peleador marroquí firmó un contundente 'KO' para hacerse con el cinturón del WKN World Lightheavyweight Championship y desatar la locura entre el público y su 'team'.

LOS RESULTADOS DE NOCHE DE LEYENDAS 2

Muay Thai: Roger Barrull vs Vicente Cordero (ganador)

Muay Thai: Maxi Caballero vs Eloi Orte (ganador)

Boxeo Sucio: Antonio Amaya (ganador) vs Isaac Roldán

Muay Thai: Álex Usieto (ganador) vs Alejandro López

K-1: Antonio Campoy vs Tomás Aguirre (ganador)

Boxeo Sucio: Lewis Pico (ganador) vs Kike Acosta

Muay Thai · WKN Intercontinental Light Weight Championship: Jose Mª Quevedo (ganador) vs Marcos Ríos

Muay Thai · WMO World Flyweight Championship: Paula Silva (ganadora) vs Narak Looknongsaeng

Muay Thai · WKN World Lightheavyweight Championship: Omar Moreno vs Mouhcine Chafi (ganador)

K-1 · NDL K-1 Championship: David Calvo "Currito" (ganador) vs Juanma Chacón

Boxeo · NDL Boxing Championship: Abner Lloveras vs Franco Tenaglia (ganador)