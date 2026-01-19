Fight Lover lanza su primer gimnasio en Viladecans y crea una cantera oficial para NDL

Fight Lover, una de las promotoras de deportes de contacto más influyentes del panorama nacional y organizadora del evento multitudinario NDL, continúa su expansión con un proyecto estratégico sin precedentes: la apertura de su primer gimnasio propio, Fight Lover Club, ubicado en Viladecans.

El nuevo centro, con más de 400 m² distribuidos en dos plantas, nace como un espacio de alto rendimiento dedicado a disciplinas como Boxeo, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), K-1 y Muay Thai, y se posiciona desde su inicio como una cantera oficial de futuros competidores de NDL.

Filial directa del Dojo Serpiente

El Fight Lover Club será además filial directa del Dojo Serpiente, la marca de deportes de contacto más grande de Latinoamérica, con más de 200 escuelas internacionales. Esta alianza sitúa al nuevo gimnasio de Viladecans dentro de una red global de formación, garantizando metodología contrastada, estándares de calidad internacionales y una visión formativa de largo recorrido.

Entrenadores con ADN competitivo

El centro contará con un equipo técnico de primer nivel, liderado por entrenadores reconocidos como Andrea Meneses, Antonio Amaya y Eloi Orte, entre otros. Algunos de ellos han competido previamente bajo el sello de Fight Lover, aportando una conexión directa entre el entrenamiento diario y la realidad del circuito profesional.

Un modelo innovador en España

Con este proyecto, Fight Lover introduce un modelo pionero en el panorama nacional: una promotora que no solo organiza eventos, sino que crea, forma y proyecta a sus propios deportistas desde la base hasta la competición profesional. El Fight Lover Club se concibe como un entorno donde el talento se detecta, se desarrolla y se acompaña dentro de una estructura sólida y coherente.

Nayanesh Ayman se medirá a Laureano Staropoli en el combate estelar de 'WAR x Noche de Leyendas' / war x ndl

Precisamente en unas pocas semanas, el próximo 14 de febrero, Fight Lover se aliará junto a otra de las promotoras punteras a nivel nacional como WAR para otra edición de 'Noche de Leyendas' en el Olímpic de Badalona, donde se combinarán combates de MMA y disciplinas como el boxeo sucio, K-1 y Muay Thai.

Impulsar a las nuevas generaciones

La misión del centro es clara: impulsar a las nuevas generaciones de luchadores y crear talento interno dentro de la promotora, ofreciendo oportunidades reales a quienes aspiran a competir en eventos de primer nivel como NDL. El gimnasio no solo busca formar atletas, sino construir carreras deportivas sostenibles y con proyección.

Con la apertura del Fight Lover Club, Viladecans se convierte en un nuevo punto de referencia para los deportes de contacto, acogiendo un proyecto que une formación, competición, marca internacional y futuro profesional, reforzando el crecimiento de un deporte que vive uno de sus mejores momentos.