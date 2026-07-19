Fernanfloo, youtuber, antes de La Velada del Año VI: "Entrenar para enfrentarme a Plex mientras cuido de mi hijo ha sido una locura"

Luis Fernando Flores Alvarado, conocido mundialmente como Fernanfloo (33 años), es uno de los creadores de contenido más importantes de habla hispana. El salvadoreño ha publicado más de 570 vídeos, supera los 10.000 millones de visualizaciones y reúne una comunidad de más de 50 millones de suscriptores en YouTube. 'Fernan' se remonta a sus orígenes, en 'El Salvador', lugar en el que vive y es feliz. En la final del Mundial apoya a Argentina, pero su 'foco' está puesto en una sola cosa: ganar a Plex en La Velada del Año VI.

La participación de Fernanfloo ilustra también la evolución de los formatos nacidos en internet: eventos capaces de movilizar audiencias globales y de activar industrias como la producción audiovisual, la música, el deporte o los videojuegos.

Pregunta: Buenos días Fernan, eres uno de los creadores más influyentes de habla hispana. Marcaste una época en YouTube y tienes más de 50 millones de seguidores. ¿Como se gestiona eso?

Respuesta: Mi primer canal fue en 2007, pero no me fue muy bien y hasta 2011 no decidí abrir el canal que todos conocéis, el de ‘Fernanfloo’. Después de un año, pegué ‘el pelotazo’ y fue para arriba. Todo se descontroló. Empecé a crecer muchísimo en muy poco tiempo y cada vídeo llegaba a millones de personas. Fue un cambio enorme en mi vida, porque pasé de crear contenido como un 'hobby' a convertirme en uno de los creadores más seguidos de habla hispana.

P: ¿Naciste en El Salvador, cómo fue tu infancia?

R: Mi infancia fue normal. Vengo de una familia en la que no me faltaba nada, pero tampoco me sobraba. Íbamos justos. Con el cariño de nuestros padres, recuerdo una infancia súper feliz, amena, porque hice básquet, pero de la mano de los videojuegos, que es a lo que le he dedicado la vida.

Vivo en El Salvador. No me quiero ir de allí porque tengo toda mi familia y amigos. Soy una persona muy casera. Después de irme tres semanas, mi cuerpo me pide volver.

Llegó un momento en que lo dejaste en YouTube.

Ahora mismo me encuentro muy tranquilo. Cuando dejé de hacer contenido, te da la ansiedad de: ‘La gente me va a olvidar’, ‘¿qué va a pasar?’, ‘voy a hacer un vídeo y no va a ser lo mismo…’. Pero el tiempo me ha demostrado que no es así, la gente me espera y ya no me quemo la cabeza. Pueden pasar siete meses sin subir un vídeo y no pasa nada. Empezó como hobby, después se volvió un trabajo, y cuando algo se vuelve trabajo te empiezas a desesperar. Cuando era un hobby y lo disfrutabas, alegrabas a la gente los días, le hacías reír y veías el feedback. Me alegraba la vida, me enamoré del contenido, de la gente y de YouTube.

Fernanfloo es uno de los youtubers hispanohablantes más grandes del mundo. / Fernanfloo | Youtube

"Todo lo que tengo está en El Salvador. Es mi lugar" Fernanfloo — Youtuber y luchador de La Velada del Año VI

Compaginar YouTube con La Velada del Año VI no debe ser fácil. ¿Cómo surgió la llamada de Ibai?

Yo estaba en un aeropuerto. Venía de Málaga. Estaba con los chicos de TUMANAG3R. Me dijo mi equipo que Ibai estaba interesado en que participara en La Velada. Y la llamada me pilló en medio del jet lag, con mucha sorpresa, felicidad en cierto punto. Y si me hubieran contado cómo iba a ser la etapa de preparación siendo padre, sin dormir por la madrugada, con mi esposa embarazada… así surgió.

Eres padre, ¿es difícil llevar la rutina?

No lo sé ni yo (se ríe). Tienes que tener disciplina y marcarte unos horarios. Si tienes que compaginar La Velada, ser papá y crear contenido, es imposible. No hay debate. Me levanto a las seis de la mañana. Pasé de levantarme normalmente a las once a levantarme a las seis por la preparación. Mi esposa es quien se encarga de poner al hijo a dormir y yo, por la mañana, nos organizamos. Por la tarde entrenamos y, al volver, por la noche, ya subo algún vídeo. Normalmente ya quedo muy cansado por la noche. Tampoco soy un creador que suba tanto contenido.

"Tienes que tener disciplina y marcarte unos horarios. Si tienes que compaginar La Velada, ser papá y crear contenido, es imposible. No hay debate" Fernanfloo

Fernanfloo se llevó el combate de 'La Velada del Año 3' ante su amigo Luzu. / Sport.es

Y por lo que hace a tu dieta, ¿qué alimentación estás siguiendo y dispones de ayuda?

Como mi rival es Plex, él tenía que bajar y yo subir como diez kilos. Como de todo, lo que me ponen en la mesa. He subido cinco kilos, me he quedado corto, pero mi metabolismo lo quema todo. Y más teniendo en cuenta que el boxeo es un deporte con mucho cardio. Lo que ingieres, lo quemas. Tienes que comer más del doble. Me hubiese gustado comer un poco más. Faltan pocos días para La Velada y me voy a hinchar a comer lo que encuentre por aquí, una paella…

¿Qué aprendiste de tu combate con Luzu y qué aplicarías ahora?

Son dos personas distintas, no puedes replicar el combate. Contra Luzu (youtuber) aprendí de cero y ya lo he aprendido; solamente me faltará pulirlo contra Plex. El combate se plantea de manera distinta. Antes era ir alejándome en el ring; ahora, con Plex, como el pequeño soy yo, tendré que entrar más. He ido aplicando la técnica del ‘cabeceo’ (un movimiento defensivo fundamental que consiste en esquivar los golpes del rival dibujando una pequeña 'V' o 'U' con la cintura y las rodillas, no solo con el cuello. Te convierte en un blanco móvil y crea ángulos para contragolpear de forma explosiva).

Trataré de entrar en su zona e incomodarlo. Al final, Plex es más alto, intentaré entrar en su zona. Será un combate espectacular.

¿Cuántos meses llevas de preparación?

Llevo tres o cuatro meses de preparación. Está bien, porque con Luzu fueron dos meses. No era padre, podía dedicarle el cien por cien y tenía más tiempo.

Vista general durante la quinta edición de La Velada del Año en el Estadio de La Cartuja, a 26 de julio de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). El creador de contenidos, Ibai Llanos, ha organizado la quinta Velada del Año. El Estadio La Cartuja alberga a unos 75.000 espectadores, una cifra que volverá a ser histórica. El Santiago Bernabéu ya acogió un número similar en la pasada edición de La Velada, unos 80.000 espectadores, convirtiendo el evento en el de mayor aforo de la historia en España para una cita boxística: superó un récord establecido hace casi 100 años en el combate entre Paulino Uzcudun y Primo Carnera en el Estadio Olímpico de Montjuïc en 1930. Con un pico de 3,85 millones de dispositivos conectados, La Velada del Año posee, en su cuarta edición, el récord de la emisión más vista de la historia en cualquier idioma en Twitch, la gran plataforma de streaming. Es, sin duda, el mayor evento jamás concebido en internet, y copa el top 3 de emisiones más vistas en la plataforma. El objetivo, un año más: volver a hacer historia. 26 JULIO 2025 Joaquin Corchero / Europa Press 26/07/2025. Joaquin Corchero;category_code_new; / Joaquin Corchero / Europa Press

El boxeo es un deporte con mucho cardio. Como de todo, lo que me ponen en la mesa. He subido cinco kilos, me he quedado corto, pero mi metabolismo lo quema todo. Fernanfloo — Rival de Plex en La Velada del Año VI

¿Te gusta el fútbol? ¿Con quién vas en la final?

No soy muy fan, pero siempre que viene el Mundial estoy muy dentro. Mi esposa me dice que ‘me vuelve a conocer’ porque nunca me ha visto en un Mundial. Apoyaba a Portugal porque soy ‘bicholover’ (fanático de Cristiano), por su disciplina. Pero como soy de Sudamérica, voy con Argentina. Sin embargo, voy con España, aunque Messi me ha sorprendido.

Pensaba que estaba ‘viejito’, pero se ha echado el equipo a sus espaldas. España lo que tiene es que juega en equipo, pero como Leo tenga su día…

‘Fernan’, para terminar, defínete con una palabra.

Crack.