Fernanfloo, rival de Plex en La Velada, se sincera: "Contra Luzu aprendí de cero y solamente me faltará pulirlo contra Plex"

El próximo sábado de 25 de julio se celebrará uno de los eventos con más repercusión del país. Ibai Llanos dará el pistoletazo a la Velada del Año VI. Seis ediciones del exitoso evento del streamer, que cada año se va superando y este se celebrará, de nuevo, en el Estadio de la Cartuja.

IlloJuan, TheGrefg, Marta Díaz, Fabiana Sevillano y Plex, entre otros, se subirán al ring, además de Edu Aguirre, el primer periodista que participará. Lo hará contra Gaston Edul, un duelo con aroma de Cristiano-Messi, debido al origen y relación de los periodistas. Dará comienzo a las 19:00 horas y todo apunta a que durará aproximadamente ocho horas.

Una propuesta inesperada, pero atractiva

"Me dijo mi equipo que Ibai estaba interesado en que participara en La Velada. Y la llamada me pilló en medio del jet lag, con mucha sorpresa, felicidad en cierto punto. Y si me hubieran contado cómo iba a ser la etapa de preparación siendo padre, sin dormir por la madrugada, con mi esposa embarazada… así surgió", explica Fernanfloo en SPORT, uno de los participantes, que se medirá a YoSoyPlex. El youtuber hispanohablante más influyente del mundo volverá a estar sobre el ring de La Velada.

En la tercera edición, se enfrentó a Luzu. Ahora, tendrá un rival que llega muy bien preparado. "Son dos personas distintas, no puedes replicar el combate. Contra Luzu (youtuber) aprendí de cero y ya lo he aprendido; solamente me faltará pulirlo contra Plex. El combate se plantea de manera distinta", afirma el youtuber salvadoreño.

"Antes era ir alejándome en el ring; ahora, con Plex, como el pequeño soy yo, tendré que entrar más. He ido aplicando la técnica del ‘cabeceo’ (un movimiento defensivo fundamental que consiste en esquivar los golpes del rival dibujando una pequeña 'V' o 'U' con la cintura y las rodillas, no solo con el cuello. Te convierte en un blanco móvil y crea ángulos para contragolpear de forma explosiva)", explica.

Fernanfloo, youtuber, se decanta para la final del Mundial: "Pensaba que Messi estaba ‘viejito’, pero se ha echado el equipo a sus espaldas" / Xavi Espinosa

Lo importante de la preparación es ser exigente contigo mismo, además de seguir una rutina profesional. "Trataré de entrar en su zona e incomodarlo. Al final, Plex es más alto, intentaré entrar en su zona. Será un combate espectacular".

Pero Fernanfloo llega con un condicionante, aunque bonito: acaba de ser padre. Un elemento que lo que le podría condicionar "Tienes que tener disciplina y marcarte unos horarios. Si tienes que compaginar La Velada, ser papá y crear contenido, es imposible. No hay debate. Me levanto a las seis de la mañana. Pasé de levantarme normalmente a las once a levantarme a las seis por la preparación. Mi esposa es quien se encarga de poner al hijo a dormir y yo, por la mañana, nos organizamos. Por la tarde entrenamos y, al volver, por la noche, ya subo algún vídeo. Normalmente ya quedo muy cansado por la noche. Tampoco soy un creador que suba tanto contenido", dice.

Fernanfloo se llevó el combate de 'La Velada del Año 3' ante su amigo Luzu. / Sport.es

Una rutina exigente

Para el combate, Fernanfloo ha tenido que ganar masa muscular para igualar a su rival. "Como mi rival es Plex, él tenía que bajar y yo subir como diez kilos. Como de todo, lo que me ponen en la mesa. He subido cinco kilos, me he quedado corto, pero mi metabolismo lo quema todo", explica.

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El boxeo es un deporte con mucho cardio. Lo que ingieres, lo quemas. Tienes que comer más del doble y a Fernan, le ha costado un poco "Me hubiese gustado comer un poco más. Faltan pocos días para La Velada y me voy a hinchar a comer lo que encuentre por aquí, una paella...", explicaba en SPORT. Que gane el mejor.