Felipe Martínez: "Nuestro gran objetivo es llevar el boxeo a las televisiones"

Felipe Martínez fue reelegido el pasado mes de noviembre para su tercer mandato al frente de la Federación Española de Boxeo, un organismo del que se hizo cargo en 2016 cuando estaba prácticamente en quiebra técnica y que ahora luce medallas en todas las competiciones con las cuentas saneadas.

El murciano explicó a SPORT lo mucho que se ha trabajado para alcanzar la situación actual y las líneas maestras de sus objetivos para estos próximos cuatro años con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el horizonte y el regreso del boxeo a la televisión como primera premisa. Y lanzó un dardo al Consejo Superior de Deportes tras las dos medallas en París.

¿Cómo afronta su tercer mandato?

Pues la verdad, tengo más ilusión que el primer día de que entré.

¿Por qué?

Porque ahora vemos un horizonte más claro, con opciones de llevar a cabo grandes proyectos y con ilusiones diferentes. Cuando entramos era un poco sobrevivir y ahora tenemos una Federación saneada, unos resultados que nos dan credibilidad ante el CSD (Consejo Superior de Deportes), ante nuestro deporte y ante la sociedad. Y con ilusiones y proyectos muy chulos encima de la mesa.

"Fíjate que yo estaba dentro y apoyaba la gestión anterior"

En su primer mandato fue un economista...

Claro. Me tocó bajar el sueldo a todo el mundo y despedir a bastante gente, así que los que nos quedamos nos tuvimos que multiplicar. Los comienzos fueron complicados, no te voy a engañar.

No entiendo cómo una Federación de boxeo puede deber 700.000 euros.

Ni yo, pero fíjate que yo estaba dentro como presidente de la Federación Murciana y apoyaba esa gestión. Y a la vez era entrenador de las categorías inferiores. Fíjate cómo estaba todo montado. Estaba más enfocado en el deporte que en ver lo que se hacía hasta que te hacen ver que cada año se estaba generando una deuda mayor y se iba a una quiebra real y a que el CSD cerrase la Federación Española y la llevase una gestora. Veo la opción de poder gestionarla yo, que nunca fue mi idea. Ahí decidí dar el paso y... hasta hoy.

"Me dijeron que restase 40.000 euros de la deuda cada año. Era como empezar el año con -40.000"

De 2020 a 2024 fue diferente, ¿verdad?

Sí, porque aún había deuda, pero notaba el reconocimiento del CSD por el trabajo en el primer ciclo. No había grandes aportaciones, pero sabíamos que debíamos cumplir un plan de viabilidad anual. No me dijeron que quitase la deuda de hoy para mañana, sino que restase 40.000 euros cada año. Era como empezar con -40.000. Me basé en obtener recursos a base de trabajar mucho y de crear mucha actividad. Crear eventos que no existían y mejorar la gestión para que fueran productivos para la Federación.

Felipe Martínez, con los guantes puestos / JESÚS CRUCES

¿Cómo consiguió reflotar el boxeo olímpico en esa situación?

No fue fácil y los que nos quedamos trabajamos el doble. Estoy muy agradecido a todos, porque fuimos capaces de sacarlo todo adelante. Ahora tenemos que reestructurarnos y fortalecer todos los departamentos. Quiero llegar a cada vez más actividad y más proyectos, pero no llegaremos si estamos sobresaturados y el equipo está destrozado. Y sobre todo, invertir en comunicación y en marketing.

¿Cuál es el gran objetivo?

Lo tengo clarísimo: llegar a la televisión. Sin televisión no somos nadie. Podemos matarnos a actividades, pero si no somos capaces de que se nos oiga y se nos vea, no vale de nada.

"Trabajando con la Federación Madrileña, ya hemos conseguido que los menores puedan asistir a las veladas en Madrid"

Aquí aparece la chorrada de los niños y el horario infantil...

Sí, de hecho esta semana hemos sacado el tema y vamos a investigar bien toda la regulación para luchar desde la Federación para que esto deje de ser así. Lo vamos a intentar. Creo que lo más regulado es el boxeo profesional, porque lo consideran más agresivo. Y consideran que el boxeo olímpico tiene unos valores diferentes. Queremos llegar al final e intentar poner lo que esté en nuestra mano para que esta legislación cambie. Trabajando con la Federación Madrileña ya hemos conseguido que los menores puedan asistir a las veladas en Madrid . Entonces... pueden asistir con sus padres a los eventos en toda España, pero no lo pueden ver por la tele.

"Fue una pena lo de Sandor, porque habría sido importante para el boxeo español"

Yo entiendo que, en cierto modo, el boxeo profesional no es su negociado...

¿Sabes qué pasa? Es, digamos, el boxeo privado y el dinero del Gobierno no nos permite financiarlo, pero cuando hay combates profesionales, los árbitros los ponemos nosotros. De hecho, lanzaremos un proyecto con el boxeo profesional. Para nosotros es tan importante el boxeo amateur como el profesional. ¿Cómo podemos financiarlo? Con nuestros recursos propios. Yo quiero destinar una parte de los presupuestos a proyectos de boxeo profesional para mejorar la imagen, para venderlo, para llegar a las televisiones y para que los boxeadores tengan mejores bolsas. Buscaremos consensos con promotores y managers. Fue una pena lo de Sandor Martín, porque una victoria habría sido importante para el boxeo español y podría habernos dado visibilidad en televisión.

Ayoub Ghadfa y Emmanuel Reyes Pla, con sus medallas en París'24 / EFE

¿Su gran satisfacción son las medallas en los Mundiales y en París 2024?

Llevan dándome alegrías desde 2020. Al final del primer ciclo nos superamos y el boxeo español hizo historia. En el tercer año tuvimos campeones de Europa. Hacía no sé cuántos años que no teníamos un campeón de Europa ni medallistas mundiales y ya los tenemos en hombres y en mujeres. En categorías inferiores, que tampoco se conseguían medallas, también las hemos conseguido. Y las dos medallas olímpicas (plata de Ayoub y bronce de Reyes Pla) fueron el colofón. Es lo que nos faltaba y, sobre todo ante el CSD, tenemos el reconocimiento a nuestro trabajo. Y espero que nos tengan en cuenta para el reparto de subvenciones. Si son justos, tienen que inyectar más al boxeo, porque se está haciendo un gran trabajo. Cuando no nos inyectaban, la excusa era que había deportes que conseguían resultados. Ahora nos tienen que mirar con buenos ojos.

"Rafa Lozano y yo nos hemos involucrado al cien por cien, poniendo el boxeo español por delante hasta de nuestras familias"

¿Qué importancia ha tenido la figura de Rafa Lozano?

Hombre, yo entré un poco con él, vinimos de la mano y siempre he dicho que igual nos iremos juntos, cada uno en su posición. Claro que tenemos nuestras diferencias, porque cada uno quiere lo mejor y quiere cuanto más a la vez, mejor. Él no tiene fin a la hora de pedir lo mejor para los deportistas y ahí está mi trabajo de conseguir todos los recursos humanos y materiales que se necesitan para realizar un programa. Rafa se ha involucrado al cien por cien igual que yo, poniendo los intereses del boxeo español y del equipo nacional por delante de todo, incluso de nuestras familias.

¿El éxito ha sido poder realizar un sistema de concentraciones, de sparrings y de profesionalizar el boxeo amateur, por así decirlo?

Es hacer muchas cosas que antes no se hacían. Si tú no creas actividad, no obtendrás los recursos técnico-tácticos que se necesitan. También hemos ido reforzando el equipo nacional con cada vez más técnicos e insisto, dotándolos de la actividad que necesitan y para eso hemos tenido que buscar la financiación necesaria.

Hablando del boxeo femenino, Laura Fuertes ha hecho historia, ¿no?

Por supuesto. Ha roto ese techo de cristal del que hablábamos y es una referente para todas las niñas que practican boxeo. Tienen el referente de que pueden conseguir ir a los Juegos Olímpicos y nos ha dado un impulso muy grande. Para 2028 estamos preparando un equipo de chicas que esperamos que nos den grandes alegrías. No que se clasifique una, sino que el objetivo sea más alto.

Laura Fuertes fue olímpica en París / INSTAGRAM

Esta semana se disputa el Mundial Femenino de la IBA y España lleva seis boxeadoras. ¿Qué firmaría?

Nos interesa que entren en las posiciones de becas. Eso nos liberaría mucho... Nosotros mantenemos a las deportistas con becas y recursos propios nuestros. Nos vendría muy bien que estén entre las ocho primeras. Ellas obtendrían una beca A-2 del Team España y eso nos liberaría un dinero que podríamos destinar a otros proyectos. Ojalá ganen medallas. El ciclo acaba de empezar y su objetivo es 2028. Cuantos más resultados lleguen, más subirán los ánimos. Ellas ya se ven capaces de conseguir grandes cosas.

Hace 15 años era impensable que una boxeadora (Dunia) pidiese una excedencia en su trabajo para preparar unos Juegos, ¿no?

Fue una decisión muy dura para ella, pero está muy contenta y cree que se puede conseguir. Se está midiendo a grandes boxeadoras y está muy cerquita de esos niveles. Tenemos cuatro años para que llegue en las mejores condiciones y tenga opción de medalla. Si lo hacen es porque confían en el trabajo y nos miran bien.

Sobre el 'tema Imane Khelif. "Si no hay igualdad, no estamos en igualdad de oportunidades"

¿Qué le parece la polémica con Imane Khelif? Es que aquí está en juego la salud de sus rivales...

Al principio no hablaba del tema. A ver, si eso es una ventaja, que yo lo desconozco, pero si los científicos dicen que tener ese cromosoma es una ventaja, pues yo creo que no hay igualdad. Y entonces no estamos en igualdad de oportunidades. En cuanto haya una pequeña desigualdad más allá de haber entrenado más, sino que es tu genética la te pone en ventaja, pues no lo veo justo.

¿Qué objetivo se marca para este ciclo?

Es un ciclo de cambios. Lo bueno es que estamos trabajando bien el relevo. De los números uno, el equipo está formado y cualquiera nos puede sorprender como hicieron Oier Ibarretxe y Rafita Lozano con su clasificación para los Juegos. Fíjate que se quedó fuera Gafi Jalidov, que es una de nuestras estrellas. Mantener el listón será complicado. Queremos tener un equipo que dé guerra y que clasifique al máximo número de boxeadores para Los Ángeles. A nivel global, el gran objetivo es entrar en las televisiones. Queremos atraer a las plataformas y les gustan los proyectos en las reuniones que estamos manteniendo. Ojalá pronto haya grandes noticias.