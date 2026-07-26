Edu Aguirre le dedica un mensaje a toda Argentina: "Es rivalidad pero..."

Edu Aguirre se llenó el combate ante Gastón Edul en la tercera pelea del día de La Velada del Año. Era uno de los grandes atractivos de la noche, no solamente por ser rivales de nuestra profesión, del periodismo deportivo, sino por el simbolismo y duelo candente entre España-Argentina, justamente, después de la final de la Copa del Mundo.

La resolución fue por decisión unánime en las tarjetas, después de hasta tres rondas. La entrada de Edu Aguirre ya dejaba alguna pista sobre cómo iba a ser el combate. Absolutamente memorable, recorriendo el pasillo de ascenso al ring acompañado de Taburete y la canción Vino y cemento, además de alzando al cielo el trofeo del Mundial.

La 'presencia' de Cristiano

Justo antes, mostró un video en la casa de Cristiano Ronaldo, mientras hacía sombras. Sobre el ring, Gastón Edul también plantó cara y realizó un combate muy competitivo. El periodista argentino nunca dejó de buscar el intercambio de golpes y demostró valentía durante los tres asaltos, aunque finalmente no logró convencer a los jueces, que se inclinaron de forma unánime por el español.

Tras conocerse el resultado, muchos esperaban unas declaraciones cargadas de provocación debido a la intensa rivalidad que ambos habían alimentado durante la promoción del combate. Sin embargo, Edu Aguirre sorprendió con un discurso completamente distinto al esperado, rebajando la tensión que había marcado la previa.

Un mensaje emotivo

"A toda Argentina le quiero decir una cosa", empezaba diciendo Edu Aguirre, pausado y también con una sonrisa entre mejillas tras ganar el combate ante Gastón.

Cuando parecía que iba a lanzar un mensaje provocativo, sorprendió con unas palabras bonitas y llenas de razón: "Esto es solo deporte", soltó, en relación a la final de la Copa del Mundo y a toda la previa de La Velada en relación a ambos luchadores.

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"Viva Argentina, viva España y... campeones del mundo", terminó, celebrando (cómo no), la conquista del Mundial, pero dejando claro que el deporte debe servir para unir por encima de cualquier rivalidad.