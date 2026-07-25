Edu Aguirre confirma si Cristiano Ronaldo irá a ‘La Velada del Año 6’: “Cristiano tiene claro que gano”

La gran Velada del Año VI dará comienzo el próximo 25 de julio en el Estadio de la Cartuja. Será uno de los eventos en 'streaming' más seguidos del país y contará participantes de todo tipo: desde creadores de contenido, a periodistas. El espectáculo se ha consolidado como uno de los mayores eventos del entretenimiento digital y volverá a reunir a millones de espectadores en todo el mundo

Este jueves 16 se celebró el cara a cara de La Velada de Ibai y se confirmó que esta edición contará con 10 combates, la cifra más alta desde la creación del espectáculo. Nueve de ellos serán enfrentamientos individuales y uno será un combate por parejas, lo que elevará a 22 el número total de participantes que subirán al ring en Sevilla.

¿Verá Cristiano La Velada del Año?

Uno de los duelos que más expectación ha generado es el que enfrentará al periodista español Edu Aguirre, colaborador del programa 'El Chiringuito de Jugones', contra el periodista argentino Gastón Edul, de TyC Sports. El combate ha despertado gran interés por mezclar el mundo del periodismo deportivo con el espectáculo del streaming y por la rivalidad Messi-Cristiano.

La repercusión del enfrentamiento ha sido tal que incluso ha llegado a oídos del futbolista Cristiano Ronaldo. Según contó el propio Edu Aguirre, el jugador portugués le habría enviado un mensaje de ánimo con un contundente “Edu, aplástalo”, lo que provocó una oleada de reacciones y bromas entre los aficionados en redes sociales.

El periodista no ha dudado a la hora de confirmar si Cristiano Ronaldo le verá pelear en el popular evento de boxeo. "La verá 100 %, ya me lo dijo en su día", decía. Sobre si Edu tiene posibilidades de ganar: "Él tiene claro que gano“, decía el periodista sobre el portugués.

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Por parte del futbolista del Al Nassr, no podrá estar (salvo cambio de última hora) en Sevilla a raíz de su calendario como jugador profesional. El Almería volverá a medirse al Al Nassr el 4 de agosto