VELADA
El dinero que ganará Ibai con La Velada del Año VI: cuánto cobran los participantes y el negocio millonario del evento
Ibai Llanos volverá a situarse al frente del evento que creó en 2021, un espectáculo que mueve millones de euros y exige una enorme inversión en producción. Aunque La Velada genera importantes ingresos gracias a la venta de entradas, los patrocinadores y la retransmisión, el elevado coste de organizar un evento de estas dimensiones hace que obtener un beneficio significativo no sea una tarea sencilla
La Velada del Año VI está a punto de arrancar. El gran evento organizado por Ibai Llanos se ha convertido en una referencia absoluta dentro del mundo del streaming y, edición tras edición, sigue creciendo hasta consolidarse como uno de los mayores espectáculos de entretenimiento (y ya van seis). Lo que comenzó como un evento de boxeo entre creadores de contenido ha pasado a ser un acontecimiento que mueve a millones de personas, presencial y virtualmente.
La enorme expectación quedó reflejada desde el mismo momento en que se pusieron a la venta las entradas. Miles de aficionados hicieron largas colas virtuales para intentar conseguir un asiento y todo apunta a que el Estadio de La Cartuja presentará un lleno absoluto, con capacidad para más de 80.000 espectadores.
Un evento grandioso
El cartel está formado por 20 creadores de contenido/youtubers repartidos en diez combates. TheGrefg, IlloJuan, Fernanfloo, Plex, RoRo, Samy Rivers, ViruZz o Gero Arias protagonizarán una nueva edición de un evento que hace tiempo dejó de ser una simple velada de boxeo entre streamers para convertirse en una de las mayores industrias del entretenimiento digital en español.
Pero lo que pocos saben es que detrás se mueve un negocio multimillonario que genera ingresos gracias a la venta de entradas, los patrocinios, la publicidad y la retransmisión en Twitch. Aunque Ibai Llanos nunca ha hecho públicas las cuentas del evento ni los contratos de los participantes, distintas estimaciones permiten hacerse una idea del volumen económico que mueve La Velada. Las cifras disponibles toman como referencia la quinta edición, que volvió a batir récords de audiencia y reunió a más de 80.000 espectadores en el estadio.
Uno de los mayores secretos sigue siendo cuánto cobra cada creador por subirse al ring. No existe un salario fijo y todo apunta a que la cantidad depende del caché de cada participante, su repercusión internacional, la capacidad de negociación y los acuerdos comerciales que pueda generar.
Por ejemplo, 'La Cobra' reconoció haber recibido unos 25.000 euros por participar. Las referencias de años anteriores sitúan los contratos entre varias decenas de miles de euros y, en el caso de las mayores estrellas, podrían superar los 100.000 euros. También hay que tener en cuenta los cantantes que participan entre combate y combate, como Anuel AA, que són caros para contratar.
Más de cinco millones de producción
La producción representa otro de los grandes desembolsos de la organización. El montaje de un ring profesional, los escenarios para las actuaciones musicales, la iluminación, las pantallas gigantes, la realización audiovisual, los efectos especiales, la seguridad, la logística y el personal técnico elevan considerablemente el presupuesto.
Distintos análisis del sector sitúan el coste de producción en torno a cinco millones de euros, una cifra que, sumando artistas invitados y los contratos de los participantes, acercaría el presupuesto total del evento a los diez millones.
El 'ticketing', agotado
La venta de entradas también supone una importante fuente de ingresos. Para esta edición, las entradas salieron a la venta con precios de entre los 35 euros y casi 190 euros, dependiendo de la ubicación dentro del estadio. Con La Cartuja prácticamente llena y una asistencia superior a las 80.000 personas, la taquilla genera varios millones de euros, a los que hay que añadir el dinero obtenido mediante restauración, merchandising y otros servicios disponibles durante la jornada.
A todo ello se suma el enorme impacto de la retransmisión en Twitch. La quinta edición alcanzó un récord de 10,8 millones de espectadores simultáneos, consolidando a La Velada como uno de los mayores acontecimientos de la historia de la plataforma. Además, el evento cuenta con el respaldo de grandes patrocinadores internacionales como Spotify, Coca-Cola, Revolut, VICIO, InfoJobs, Mahou, Grefusa, Nothing, CeraVe, Maxibon o ALSA, cuyos acuerdos aportan varios millones de euros adicionales a la organización.
Los ingresos estimados
Aunque resulta imposible conocer el beneficio exacto que obtiene Ibai Llanos, algunas estimaciones publicadas tras el enorme impacto del evento apuntan a que el streamer podría ingresar entre 72.000 y 144.000 euros.
Hay que tener en cuenta que gran parte de los ingresos se destinan a cubrir los elevados costes de producción, los cachés de los participantes, los artistas invitados, el alquiler del estadio y toda la infraestructura necesaria para sacar adelante un espectáculo de estas dimensiones.
Veremos como funciona este año, pero cada edición bate nuevos récords de audiencia y llena estadios, además de atraer a algunas de las principales marcas internacionales.
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