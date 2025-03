La denuncia de Rafa Lozano: "Están jugando con la ilusión de las boxeadoras"

España cerró sin medallas el Mundial femenino que concluye este domingo en la localidad serbia de Nis con malas sensaciones por lo sucedido con la gran estrella del equipo, una Laura Fuertes que fue despojada de su medalla por las decisiones del árbitro de ring Juan Fernández Mora. El colombiano permitió a la norcoreana An Kum Byol convertir el envite en una pelea propia de MMA.

El seleccionador Rafa Lozano atendió a SPORT en la zona de entrenamiento del Sportski Centar Čair, sede de una competición que vivirá este domingo las 12 finales con Kazajistán y Rusia como únicos países con cinco opciones de oro. El doble medallista olímpico intentó hacer una lectura positiva y habló también sobre los planes del equipo masculino tras las dos medallas en París 2024.

¿Qué balance hace desde este Mundial?

El balance no es positivo, porque no hemos tenido los resultados que esperábamos, que era conseguir una medalla por lo menos para igualar la que consiguió Laura Fuertes en 2022. De todas formas, los jueces no han sido lo más justos posible, sobre todo con la propia Laura, porque tengo claro que ella ganó su combate con claridad y los jueces...

"La rival de Laura se dedicó a agarrar, a empujar y a cogerla del cuello mientras el árbitro estaba ahí como un espectador"

Más que los jueces, el árbitro de ring diría yo...

Es verdad. Él está ahí arriba para tomar decisiones. La rival se dedicó a agarrar, a empujar y a cogerla del cuello mientras el árbitro estaba ahí como un espectador. No hizo nada. Tan solo le quitó un punto, pero era para haberla descalificado. Además, los golpes más claros y efectivos los dio nuestra boxeadora.

O cómo le pararon el combate a Mariana Soto...

Eso tampoco fue normal. Se veía que la rival quizá era un poquito mejor, ¿no? Pero no pasó nada y le hicieron una cuenta cuando ella había golpeado primero. La primera cuenta no tenía sentido. Y la segunda, le llegan unos golpes, pero ella también saca y no se le aflojaron las rodillas ni nada de nada. Mira, y Noelia Gutiérrez ganó su primer asalto clarísimamente, en el segundo perdió la concentración y en el tercer asalto retomó el combate y lo ganó con claridad. Entonces, pues no lo entiendo.

Rafa Lozano, en la esquina con Laura Fuertes / IBA

¿El nivel del boxeo femenino en España sigue yendo a más?

Claro, el boxeo femenino va evolucionando y estamos mejorando. Ya no entiendo que nos traten como al principio, que éramos inexpertos. Nosotros ya hemos cogido un nivel bastante bueno, un nivel de poder sacar ya en todos los Mundiales una o dos medallitas, porque tenemos boxeadoras con unas características y con una experiencia que no había antes.

"Ya está bien de llegar aquí, hacer bien el trabajo y que te digan, ¡hala, vete a la mierda!"

¿/es/noticiasLa Federación Española no podría enviar una queja formal?

Hombre, no es que un presidente hubiese podido hacer algo aquí, porque los resultados están ahí, pero si viene el presidente, alguien del CSD o de alguna administración, ya te miran de otra forma y así no soy yo quien tiene que protestar o insultar, porque es que llega un momento en el que tienes que insultar. Ya está bien de llegar aquí, hacer bien el trabajo y que te digan, ¡hala, vete a la mierda! Se acabó la comedia. Aquí no trabajamos cada mañana y cada tarde para que vengan luego a jugar con nuestro trabajo y te lo quiten.

Por no hablar de las boxeadoras...

¡Claro! Están jugando con su ilusión y con su frustración, que luego nosotros tenemos que canalizar esa frustración e intentar que vuelvan como si no hubiera pasado nada. Eso nos cuesta mucho trabajo y al final llevan siete, ocho o nueve años con nosotros y si al final deciden irse, se habrá hecho una inversión para nada y ellas pensarán que han estado aquí para nada. Como deportista que he sido, sé lo que se piensa cuando uno pierde. Por ejemplo, mi final de los Juegos en Sídney, que ves el combate y dices... pues creo que no perdí y si ves la puntuación, golpeo yo y le puntúan al otro.

El presidente federativo español Felipe Martínez, con el olímpico José Quiles / INSTAGRAM

El 'bout review' es un avance, pero se están viendo algunas decisiones que...

Claro. Yo creo que hay decisiones que se deberían controlar y eso tendría que verse en el resultado y que no vayan a misa. Hay fallos humanos y los humanos que estamos abajo viéndolo tendríamos que poder rectificarlo de alguna manera. Sí, hay un avance con el 'bout review', pero también puede ser algo negativo, porque se puede cambiar un 2-3 favorable a un 4-3 en contra. El resumen es que hay cosas evidentes que se ven y habría que rectificarlas.

Un último detalle. Que el árbitro no vea cómo el comisario le dice que la rival de Laura llevaba la camiseta por fuera...

Eso te dice la inexperiencia y la poca concentración que tiene en el combate. Aunque esté concentrado, no lo está. Él tiene que ver a los dos boxeadores. Si están descubiertas abajo o arriba, si están... ¡Debes tener una visión global de las dos por igual! Y enseguida tienes que ver quién comete fallos, quién boxea bien, lo que puedes consentir y de lo que puedes avisar. Es como el entrenador, que debe detectar rápidamente los errores e intentar rectificar y molestar a la rival, porque aquí se trata de recibir una gratificación por hacerlo bien. Tú estás para ver los errores y para sancionar irregularidades.

"Lo que pasa es que no nos han dado la opción de conseguir la medalla que queríamos"

¿Este Mundial ha sido un jarro de agua fría tras un 2024 extraordinario?

Esto no dice que el nivel haya bajado. Es una crítica hacia nosotros y también una evaluación, pero no es que hayamos hecho algo mal, sino que una serie de veredictos nos han impedido que el trabajo dé sus frutos. Tampoco podemos echarnos las manos a la cabeza y decir que no sirve lo que hacemos. ¡Sí sirve! Lo que pasa es que no nos han dado la opción de conseguir la medalla que queríamos. Ni cuando se gana eres el mejor ni se acaba el mundo ahora. Hay que buscar un término medio a las cosas.

¿El próximo reto es el Mundial de World Boxing?

Claro, porque yo creo que el de la IBA no se va a hacer. Estaba previsto para finales de mayo o primeros de junio en Belgrado, pero yo pienso que no se hará. Y si se da y lo quieren poner quizá en septiembre o un poco para pisar al de World Boxing, para que haya conflicto, nosotros evidentemente lo tenemos claro e iremos al que cuenta para los juegos. Nosotros sabemos lo que queremos. Estamos aquí enfocados para los Juegos, no para el profesionalismo ni nada.

Rafa Lozano y Felipe Martínez, presidente de la Federación Española de Boxeo / INSTAGRAM

¿Y cómo tenemos a los cracks?

Ellos también están entrenando, claro. El equipo completo está muy bien. Ahora el día 17 de marzo los mandamos a China y se quedan allí hasta el 2 de abril.

¿Quiénes van? ¿Cuántos van?

Pues van prácticamente casi todos. Van ocho o nueve. Va Emmanuel (Reyes Pla), Rafa (su hijo Rafita Lozano), va Martín Molina...

¿Gazi Jalidov?

No. Jalidov no va, porque boxea de profesional. Ya tenía cerrado un combate para el 29 (en el riojano Frentón de Fuenmayor).

"Vamos a probar a Adrián Fresneda (20), que es cubano, fue campeón mundial en joven y andaba con la nacionalidad"

Pero el resto... ¿José Quiles?

No, Quiles tampoco. Con él estamos ahí un poco en tierra de nadie... No lo sabemos. No sabemos todavía si va a seguir hasta Los Ángeles, pero vamos a llevar también a Pablo Coy (24 años), que está ahora en 80 (la estrella del Boxam que tuvo lugar en febrero en La Nucía). Vamos a probar también a Adrián Fresneda (20), que es cubano, que fue campeón mundial en joven y andaba con el tema de la nacionalidad hasta hace poco.

¿'El Profeta' Reyes Pla se apuntará finalmente a Los Ángeles?

Tampoco lo sabemos. También está ahí, entre Pinto y Valdemoro. Ahora está haciendo combates profesionales (ganó el 1 de marzo el venezolano Juan Carlos Rodríguez).

Rafa Lozano, con los medallistas olímpicos Ayoub Ghadfa y Emmanuel Reyes Pla / INSTAGRAM

Lo sé, por eso le pregunto...

Sí te puedo decir que nosotros vamos a contar con él para el Mundial de septiembre, pero tenemos que ver también si ahora World Boxing decide que sólo podrán participar amateurs, pues él tendrá que tomar una decisión.

"A 2025 le pido que sigan entrenando todos como lo están haciendo y una medallita o dos en el Mundial"

En ese caso entiendo que decidirán hacer el corte hacia adelante, ¿no?

Claro, sería a partir de ahora. Si no, tendríamos que quitar a muchos. Por ejemplo, Martín Molina, Quiles, Emmanuel. Tendremos que quitar a muchos. Ahí va a estar la clave. Yo creo que no van a perjudicar a ningún boxeador y darán a todos la posibilidad de elegir y después que se mantengan como amateurs. Vamos a ver. En poco tiempo lo sabremos.

¿Qué le pide a este año?

Que sigan entrenando como lo están haciendo e intentar conseguir una medallita o dos en el Mundial. Y bueno, que los jueces nos vean como lo que somos, ¿no? Un país que está en desarrollo en el boxeo, pero que está mejorando y ellos deben seguir dándonos la oportunidad de que sigamos en esa posición. Que no estamos muy arriba ni muy abajo, pero vamos consiguiendo cositas.