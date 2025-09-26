Cuenta atrás para Noche de Leyendas 2: Tenaglia vs Lloveras y el primer combate de boxeo sucio en España

El próximo sábado 11 de octubre de 2025, el Olimpic Arena de Badalona se convertirá en el epicentro de los deportes de combate en España con la celebración de la segunda edición de Noche de Leyendas, un evento que promete reunir a figuras emblemáticas del boxeo, Muay Thai y K-1 en una jornada repleta de emoción, técnica y espectáculo. La promotora Fight Lover ha conseguido ensamblar un cartel que combina la experiencia de luchadores consagrados con el ímpetu de jóvenes promesas, ofreciendo así un programa pensado para satisfacer a los fanáticos más exigentes. En total, la velada contará con once combates profesionales, ofreciendo una noche completa de acción para los asistentes.

El combate estelar de la noche será de boxeo y enfrentará a dos generaciones distintas: Abner “Skullman” Lloveras y Franco “El Rey de la Calle” Tenaglia. Lloveras, veterano con una carrera destacada en artes marciales mixtas y K-1, se medirá a Tenaglia, el actual campeón mundial de BKFC en el peso ligero, conocido por su estilo agresivo y su capacidad para adaptarse rápidamente al ritmo de combate. La confrontación, pactada a seis asaltos de dos minutos cada uno con un límite de peso de 77 kilos, promete ser un enfrentamiento lleno de técnica, estrategia y momentos explosivos que mantendrán al público al borde del asiento.

Franco Tenaglia y Abner Lloveras, estrellas de NDL 2 / INSTAGRAM

Combate pionero

Uno de los combates más esperados será el que protagonizarán Lewis Pico y Kike Acosta, ya que marcará el primer combate de boxeo sucio celebrado en España, un formato con guantes más ligeros y reglas que permiten un estilo más agresivo y dinámico. Pico, reconocido por su velocidad y precisión, buscará imponer su estilo frente a Acosta, cuya fortaleza y resistencia le han permitido destacarse en el circuito nacional. Este enfrentamiento promete convertirse en uno de los momentos más vibrantes de la noche y un hito histórico para el boxeo español.

En el ámbito del Muay Thai, Álex Usieto volverá al ring para enfrentarse a Alejandro López en una revancha que ha generado gran expectación. Usieto, determinado a reivindicarse tras su derrota anterior, se verá frente a un López que llega con confianza y técnica depurada, lo que garantiza un combate lleno de golpes precisos, patadas explosivas y estrategias de alta intensidad. Asimismo, David Calvo, conocido como “Currito”, aportará toda su experiencia en un enfrentamiento de Muay Thai que combinará técnica y agresividad, mientras que la joven promesa Mouhcine Chafi intentará sorprender con velocidad y movimientos inesperados en el ring.

Además de los combates individuales, la velada contará con la presencia de la World Kickboxing Network (WKN), que pondrá en juego dos títulos internacionales, aumentando la relevancia del evento y atrayendo a competidores de alto nivel que buscan consagrarse en el escenario global. Esta combinación de títulos, leyendas y talentos emergentes convierte a Noche de Leyendas 2 en una cita obligada para los amantes de los deportes de combate.