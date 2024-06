Lorente: "Quiero ser campeón de Europa contra un italiano... ¡como Sandor!"

A la estela de su 'hermano mayor' Sandor Martín, el barcelonés Cristóbal Lorente ha ido imitando sus pasos y ya vela armas de cara a su asalto al título europeo EBU del peso pluma que disputará tras dos aplazamientos el 11 de julio ante el italiano Mauro Forte en Tirana (Albania).

Diestro, pero con una prodigiosa izquierda que se cuela como un cuchillo entre los guantes de sus rivales, el discípulo de Rafa Martín (padre y entrenador de un Sandor que ya roza la disputa del ansiado título mundial superligero) quiere dar otro paso adelante como los que dio ante Ricardo Antúnez para proclamarse campeón de España y frente a su referente Andoni Gago para reinar en la Unión Europea.

Justo al lado del Municipal de Nou Barris que acoge los partidos de la emblemática Montañesa (Tercera RFEF), Lorente se entrena cada día en el Gimnasio KO Verdun con el objetivo de que esos aplazamientos no le hagan mella y emule a 'Arrasandor' como lo hizo ya al proclamarse campeón nacional y continental. Allí conversó con SPORT y se mostró muy ambicioso.

¡Menudo reto!

Pues sí, otro reto durísimo. La verdad es que es un sueño. Cuando empecé nunca habría esperado llegar hasta donde hemos llegado. La gente me decía, ¿llegarás, llegarás? Y yo decía, bueno, vamos poco a poco... pero sí, parece ser que por fin he llegado.

Su hermano mayor entre comillas, Sandor Martín, ¿cuánto bien le ha hecho en su carrera?

Para mí ha sido un ejemplo a seguir desde que era pequeñito. Yo empecé con él desde los cinco años y siempre ha sido un referente. Llegaba al gimnasio y decía, quiero entrenar dos horas como Sandor, quiero ir a la clase de los mayores como él, quiero hacer peleas amateur como él. Cuando pasó a profesional, quería ser profesional como él. Lo he ido siguiendo paso a paso, él consiguió el campeonato de España y después lo hice yo, él ganó el campeonato de la Unión Europea y después yo. Ahora quiero ser campeón de Europa como él.

¿Esa izquierda suya es innata o influye el haber tenido siempre al lado a un zurdo como Sandor?

Es más la influencia de Rafa (Martín, su entrenador y padre y entrenador de Sandor). Rafa es de la vieja escuela y siempre le ha gustado trabajar la izquierda. Como él bien dice, hemos estado años y años trabajando la izquierda y ahora el boxeador que se apunta al gimnasio quiere enseguida sparrings e ir rápido. A Rafa siempre le ha gustado ir poco a poco y esa izquierda viene desde pequeño. Hay tanto trabajo y tantas horas enfrente del espejo...

¿Cuándo se lo empieza a creer de verdad?

Cuando gané el campeonato de España (pluma) contra Antúnez me lo empecé a plantear, porque era un reto muy difícil que al principio veía muy lejos. ¿Y ahora qué es lo siguiente?, dije ahí. Fue como un clic. Si estoy aquí invicto con 10 peleas y he ganado a uno de los mejores de España, ¿por qué no ir a por la Unión Europea? Y cuando gané a Gago...

Cristóbal Lorente, otro gran 'producto' del KO Verdun barcelonés / DANI BARBEITO

Espere, que Andoni Gago era su ídolo.

Jeje, sí. Fue un día muy especial, porque además de Sandor es alguien en el que me había fijado siempre y le gané. Para mí era un referente. Cuando empecé era él era el campeón de España de mi peso, cuando yo fui campeón de España él era campeón europeo. Por casualidades de la vida, siempre que peleaba Sandor en Bilbao también lo hacía Gago y hemos ido a verlo en coche, en autocar… Yo decía, ojalá pueda optar algún día a los títulos que tiene él. Preparé esa pelea un poco con respeto. Decía… ¡es que voy a pelear con un grande!

Pues lo noqueó en el tercer asalto…

Sí, pero casi no lo celebré, porque siempre he celebrado sus victorias. ¿Cómo iba a celebrar una derrota suya? Es curioso, pero no me salía.

¿Cómo se siente peleando por el Europeo?

El título de Europa son palabras mayores. Muy pocos catalanes lo han conseguido, pero es verdad que últimamente la gente está mal acostumbrada por así decirlo con Juli (Giner), Chaka y ya fuera de Catalunya con el propio Gago o con Kerman (Lejarraga). Ahora se ve más cercano, pero cuesta mucho llegar. Han tenido que pasar 20 peleas, que me ha pasado de todo, con muchas preparaciones y mucho sacrificio.

¿Cuántas peleas ha visto de Forte?

La verdad es que bastantes, pero no me gusta obsesionarme con los fallos del rival, porque cada pelea es un mundo y me dejo guiar un poco por Rafa si me dice que ataque por aquí o que haga otra cosa. No me gusta ir demasiado predispuesto, porque si miro demasiado al rival, me condiciono y quiero ser yo. Si vas con la idea de que el rival va a hacer una cosa y luego hace la contraria. ¿Qué pasa?

¿Qué me puede decir de su oponente?

Sabemos que es un rival de estatura baja, que le pesa la mano de atrás y que a veces abusa mucho de ella, pero ya te digo que no me obsesionan sus características. Y bueno, es zurdo, pero con eso me está ayudando mucho Sandor.

Cristóbal Lorente, sin complejos a por el europeo del peso pluma / DANI BARBEITO

¿Qué supone que la pelea se haya cancelado ya dos veces?

Bueno, digamos que los aplazamientos siempre son un jarro de agua fría, pero por desgracia ya estoy acostumbrado. Se me canceló varias veces el título de España, lo mismo de la Unión Europea. Y ahora el campeonato de Europa estaba previsto para marzo, después el 31 de mayo y ahora será el 11 de julio. Sabíamos que podría pasar y simplemente hemos optado por alargar la preparación y ya descansaré después.

¿Puede ser positivo al no ser en Italia?

Bueno, son dos cosas. Lo primero será ver cómo le ha afectado a él la cancelación, porque no sabemos cómo se lo habrá tomado. Y ya no va a pelear en Italia, así que seremos los dos visitantes por así decirlo y eso me puede beneficiar. Nunca habría imaginado que pelearía en Albania. En Italia sí me lo podía esperar, porque hay muchos campeones europeos italianos.

¿Le gusta soñar despierto?

Me cuesta creérmelo. Hasta que no estoy delante de la gente y les gano, no tengo claro que puedo llegar tan arriba, pero estoy demostrando que poco a poco lo estoy consiguiendo.

¿Se imagina ganando el título?

Sí, al cien por cien. Imagino la pelea 100 veces y gano 101. En todos mis pensamientos salgo ganando. Nos vamos a traer el cinturón sí o sí. Quiero repetir la historia de Sandor, ser campeón de Europa ganando a un italiano.

¿Se ha sentido superior en el ring a todos sus rivales?

He tenido momentos duros dentro las peleas. Por ejemplo, con Ricardo Martínez tuve unos momentos de tensión cuando me entró una buena mano. Y he tenido rivales con mucha mala fe, como Lucas Montagne, que era muy aguerrido y no me dejó hacer mi boxeo. De todas formas, no me he visto nunca inferior. En todas las peleas me he visto superior, sobre todo más listo.

Lorente confía plenamente en sus posibilidades / DANI BARBEITO

Ver la eterna espera de Sandor para un Mundial que le corresponde disputar desde hace meses, ¿no le hace bajar un poco el suflé?

Lo estamos viviendo más o menos igual. Yo también llevo un año esperando para el título de Europa y ha sido un poco el compartir sentimientos. Decirnos, venga, tenemos que seguir entrenando a tope, porque muchas veces los campeones no son los mejores, sino los que más aguantan y los que nunca abandonan. Nos decíamos, ya nos llegará la hora y vamos a estar preparados a tope.

¿El tema de la UFC está haciendo un poco de daño al boxeo porque allí se enfrentan todos?

En el boxeo, con tantas organizaciones hay más intereses. La UFC es una liga en la que sí se pelean los mejores contra los mejores, pero el boxeo tiene algo especial que atrae más a la gente. El tener cuatro organismos hace que digas, pues me gustaría ser campeón de la WBC o yo quiero ser campeón de la WBA. Cada boxeador tira por un camino y esa magia de poder unificarlos es algo que llama mucho la atención.

Sandor siempre ha repetido que quiere ser campeón del mundo. ¿Y usted?

Yo también quiero ser campeón del mundo y pelear en Estados Unidos como ha hecho él. Al fin y al cabo me gustaría que me recordasen, que dijeran, este chico tenía una mano izquierda prodigiosa y llegó lejos sin que nadie lo esperase, porque hasta que no fui campeón de la UE nunca me tuvieron en cuenta y prácticamente no había noticias sobre mí. Yo quiero eso, más que ser campeón, pues que digan, este chico ha destacado en el mundo.

¿Se lo ha tenido que currar especialmente?

Sí. Por eso estoy orgulloso de estar en los periódicos, en entrevistas, en boca de mucha gente, porque no me lo esperaba. Me lo he tenido que ir trabajando de día a día siempre a las órdenes de Rafa, que llevo con él desde los cinco años.

¿Qué mensaje enviaría a la afición?

Que voy a salir a morir y que no me dejaré nada. Será una pelea entretenida y muy difícil en la que trabajaremos todos los aspectos defensivos y ofensivos. Quiero dar espectáculo y espero que lo vea mucha gente por la tele. Que no olviden que me voy a traer el título al cien por cien.