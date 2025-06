Cristóbal Lorente contra Rubén Gil, en Platja d'Aro con el Mundial al fondo

Este jueves tuvo lugar en el Gomis Business Center de Barcelona la puesta de largo oficial de la gran velada que tendrá lugar el próximo 5 de julio en Platja d'Aro, un evento que aspira a consolidarse como una de las citas boxísticas más importantes del año en España.

El acto contó con el promotor de la velada Sandor Martín, número 2 del mundo en el ranking del CMB, y Maurice Collier, CEO de Players Club y reconocido promotor internacional que integra el equipo del mito mexicano 'Canelo' Álvarez. Ambos anunciaron una alianza estratégica para impulsar el crecimiento y la profesionalización del boxeo en el territorio nacional. OPI Since 82 figura como copromotor de la velada, consolidando un proyecto conjunto a largo plazo para el desarrollo del boxeo profesional en España.

La pelea de fondo será el Europeo del peso pluma, que enfrentará a los dos mejores púgiles españoles de la categoría: el campeón Cristóbal Lorente (20-0-1, 8 KO's) y el campeón nacional Rubén Gil (8-0).

El duelo está generando una gran expectación entre los aficionados. La velada será retransmitida en directo y en exclusiva a través de GolStadium, lo que garantiza una amplia difusión. Y se espera una gran asistencia en el Palacio de Deportes y Congresos de Platja d'Aro.

Cartel de la velada:

-Campeonato de Europa Peso Pluma - 12 asaltos:

Cristóbal Lorente (20-0-1, 8 KO's) vs. Rubén Gil (8-0).

-Peso Superwelter - 6 asaltos:

Andreu Caballero (5-0, 1 KO) vs. Rubén Angulo (14-12-2, 7 KO's).

-Peso Welter - 6 asaltos:

Ethan Jiménez (8-0, 4 KO's) vs. Dorian Maidana (11-5, 6 KO's).

Cristóbal Lorente, Sandor Martín y Maurice Collier / BCN Boxing Nights

-Peso Ligero - 6 asaltos:

Kevin Camacho (5-2-1, 1 KO) vs. Bryan Zapata (5-5-1, 4 KO's).

-Peso Superwelter - 4 asaltos:

Artur Zbun (3-0) vs. Ognjen Mitrovic (1-0-1).

-Peso Superwelter - 4 asaltos:

Rafa Santos (3-1, 1 KO) vs. Yehor Priadko (1-5-3).

Los promotores, al micrófono

Uno de los grandes protagonistas fue Sandor Martín en su doble papel de estrella del boxeo y emergente promotor de éxito. "Este tipo de eventos son clave para elevar el nivel del boxeo nacional y dar visibilidad a nuevos talentos. Queremos que Platja d'Aro se convierta en un referente del boxeo nacional cada año".

En cuanto al duelo estelar entre Lorente y Gil, el barcelonés destacó que ha sido "sencillo cerrar un Campeonato de Europa entre dos españoles. Los dos han aceptado unas condiciones económicas que han permitido tercer este evento aquí. Platja d'Aro verá uno de los combates del año".

Sandor Martín y Maurice Collier, unidos por el boxeo / BCN Boxing Nights

El número 2 del CMB destacó que las veladas con duelos ante rivales llenos de derrotas "eran norma general durante muchos años y han perjudicado mucho. Ahora se están haciendo las cosas bien, con MGZ en Bilbao, con Emporio en Madrid y con Saga Heredia en Málaga. Queremos los mejores combates y mejores eventos".

Por su parte, Maurice Collier está "trabajando para profesionalizar aún más este deporte en España y atraer al gran público con veladas de primer nivel, tal y como hemos hecho ya en Estados Unidos y en México. Los artistas principales son ustedes (los medios) y queremos darles todas las facilidades".

El mexicano lanzó una 'bomba' antes de marcharse con Sandor Martín a Riyadh. "Estamos en negociaciones para que un representante del Consejo Mundial sancione la pelea entre Cristóbal Lorente y Rubén Gil. Eso significaría poner al ganador en el escaparate para el Mundial", comentó.

Hablan los púgiles

Cristóbal Lorente es ya una estrella del boxeo. Dos veces campeón europeo, el catalán expondrá su cinturón contra Rubén Gil en un duelo de invictos. "Yo me tomo cada pelea como si fuese un Campeonato del Mundo. Podría ser la antesala de algo más grande, pero me centro en demostrar mi nivel para ganar. Es un sueño poder pelear en casa", indicó el barcelonés tras proclamarse campeón en Albania y defender el título en Italia.

El malagueño Rubén Gil recalcó que confía "mucho" en su boxeo, "porque ya decían que el campeonato de España me llegaba pronto y gané en una buena pelea (contra Juan Jesús Antúnez). Estaba con el camión cuando me lo dijo Heredia y no me lo creía. Desde entonces no he descansado y sigo entrenando a tope".

Cistóbal Lorente, con SPORT en el KO Verdun / DANI BARBEITO

Otro referente del exitoso KO Verdun es Ethan Jiménez, quien aún no sabía que su promotora ha ganado la subasta para el campeonato de España welter contra Ali Hakimi. "Yo voy siguiendo los pasos de Sandor y de Cristóbal a las órdenes de Rafa (Martín, el padre de Sandor). No puedo fallar y voy a ganar a Maidana", señaló.

Por último, Andreu Caballero habló sobre su duelo ante al venezolano Rubén Angulo. "Este tipo de peleas es lo que buscamos. Que yo esté invicto no significa nada. El rival es difícil y me lo tomo como un nuevo reto", dijo.