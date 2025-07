Cristóbal Lorente retiene el título europeo del Peso Pluma

El boxeo español ha celebrado una de sus citas más destacadas del año en el Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro, donde Cristóbal Lorente (21-0-1, 8 KO) defendió con éxito su cinturón de campeón de Europa EBU del peso pluma, tras el combate nulo decretado por los jueces frente al aspirante Rubén Gil (8-1) en un intenso combate.

Los dos mejores Peso Pluma del país pusieron al público en pie en un combate con alternativas para ambos. La pelea fue igualada. Lorente logró poner contra las cuerdas a Gil en varios asaltos, imponiendo su experiencia y presión constante a lo largo de los doce rounds, mientras Gil hacia uso de su movilidad y golpes aislados. A pesar del empuje y la valentía de Gil, que nunca dejó de buscar sus oportunidades, el campeón supo gestionar mejor los momentos clave del enfrentamiento. Las tarjetas reflejaron la competitividad del combate: 117-111 para Lorente, 113-115 para Gil y 114-114, lo que dio como resultado un empate de los jueces donde el Campeón retiene el título.

"Sabía que Rubén era duro, pero dije que no daría un paso atrás y no lo he dado", afirmó Lorente tras la pelea. "Es un guerrero sin duda porque con tan solo 8 combates me ha dado la batalla de mi vida", apuntó tras colocarse el cinturón.

Cristónal, durante su combate / Cristopher De Caneva

La velada, organizada por Sandor Martín —número 2 del mundo en el ranking WBC y promotor del evento— junto a Maurice Collier, fundador de Players Club, contó con el respaldo de OPI Since 82 y BCN Boxing Nights, y congregó a una afición entregada que llenó por completo el recinto.

Resultados de la noche Combates amateur

Jeiko Ali (Ali Promotions) venció por puntos a Abel Ucles (Jaume Pons) en la categoría -54 kg junior. En -71 kg, Anas Naimi (Team Malayo) superó por puntos a Juan Diego Ortiz (Warriors).

En -67 kg, Alex Flores (CB Ilion) se impuso a Gustavo González (Boxing Saus), también a los puntos.

Combates profesionales

Rafa Santos (Thunder’s Team) abrió la cartelera con una clara victoria por decisión unánime ante el ucraniano Yehor Priadko en el peso superwelter (4 asaltos).

En la misma categoría, Artur Zbun (CB Sant Adrià) noqueó en el segundo asalto al serbio Ognjen Mitrovic.

Uno de los momentos más espectaculares de la noche llegó con el KO en el primer asalto de Ethan Jiménez (KO Verdun) frente al argentino Dorian Maidana en el peso welter. A continuación, Andreu Caballero (XFIT) se impuso por puntos a Rubén Angulo (Colombia) tras seis asaltos igualados en superwelter.

Ethan Jiménez y Dorian Maidana, durante su combate / Cristopher De Caneva

Combate estelar

Cristóbal Lorente (KO Verdun) venció tras hacer combate nulo frente a Rubén Gil (Saga Heredia), reteniendo su título europeo del Peso Pluma EBU tras 12 intensos asaltos.

La velada no solo confirmó el excelente momento de forma de Cristóbal Lorente, sino que también sirvió para mostrar el talento emergente del boxeo español en todas las categorías. Con un ambiente espectacular, combates de gran nivel y una organización impecable, Cataluña se consolida como una sede de referencia para el boxeo profesional en España.