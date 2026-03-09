Cristiano Ronaldo 'se cuela' en La Velada VI: "Edu, aplástalo"

Ibai Llanos anunció este lunes todos los combates de La Velada del Año VI, el esperado evento de boxeo entre creadores de contenido que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. El espectáculo se ha consolidado como uno de los mayores eventos del entretenimiento digital y volverá a reunir a millones de espectadores en todo el mundo.

La presentación oficial tuvo lugar el 9 de marzo de 2026 a las 19:00 horas. En esta ocasión, el evento se retransmitió en directo a través de todas las plataformas del streamer, ampliando su difusión más allá de Twitch. Los seguidores también pudieron seguir el anuncio en YouTube y TikTok, lo que supuso un cambio importante respecto a ediciones anteriores.

La venta de entradas comenzará prácticamente al mismo tiempo que la presentación del cartel. Aunque la plataforma oficial aún no ha confirmado todos los detalles, se espera un sistema similar al de años anteriores, con un enlace disponible durante el directo y una posible preventa para clientes de Revolut.

En cuanto al formato del evento, esta edición contará con 10 combates, la cifra más alta desde la creación del espectáculo. Nueve de ellos serán enfrentamientos individuales y uno será un combate por parejas, lo que elevará a 22 el número total de participantes que subirán al ring en Sevilla.

Cristiano conoce la Velada VI

Uno de los duelos que más expectación ha generado es el que enfrentará al periodista español Edu Aguirre, colaborador del programa El Chiringuito de Jugones, contra el periodista argentino Gastón Edul, de TyC Sports. El combate ha despertado gran interés por mezclar el mundo del periodismo deportivo con el espectáculo del streaming.

La repercusión del enfrentamiento ha sido tal que incluso ha llegado a oídos del futbolista Cristiano Ronaldo. Según contó el propio Edu Aguirre, el jugador portugués le habría enviado un mensaje de ánimo con un contundente “Edu, aplástalo”, lo que provocó una oleada de reacciones y bromas entre los aficionados en redes sociales.

Como en cada edición, La Velada del Año vuelve a combinar entretenimiento, espectáculo y rivalidades inesperadas entre creadores de contenido, músicos, periodistas e influencers. Con el paso de los años, el evento se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de internet en habla hispana.

Ahora, con los combates confirmados, los participantes comenzarán su preparación para subirse al ring en el Estadio de La Cartuja el próximo verano, en un evento que promete volver a batir récords de audiencia en el mundo del streaming.

Noticias relacionadas

Todos los combates confirmados: