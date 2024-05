El Consejo Mundial de Boxeo ordena el combate entre Sandor Martín y Devin Haney por el título mundial

La gran oportunidad de Sandor Martín (42-3-0, 15 nocauts) está más cerca que nunca. El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) ha ordenado este viernes el combate entre el barcelonés y Devin Haney (31-0-0, 15 KOs) por el título mundial del superligero, y se ha fijado el 18 de junio como fecha límite para que ambas partes lleguen a un acuerdo. En caso de no alcanzarlo se iría a subasta.

'Arrassandor' lleva aguardando en la sombra más de un año, después de que el WBC lo decretase como aspirante oficial al cinturón - que en ese entonces ostentaba Regis Prograis - tras su pelea ante Teófimo López en diciembre de 2022, un pleito en el Madison Square Garden en el que Sandor llegó a declarar "sentirse robado" tras conocerse su derrota. En cualquier caso, su ascenso a la cima era cuestión de tiempo.

Haney, de 25 años y 173 cm, le robó el título de las 140 libras a Prograis con una actuación magistral el pasado mes de diciembre, un estadounidense que se llevó todos los asaltos y que arrasó en las cartulinas (120 a 107) del Chase Center de San Francisco.

“Agradezco al Consejo Mundial de Boxeo la oportunidad que, para mi futuro y el futuro de mi familia, me brinda; especialmente a Mauricio Sulaimán, por ser una persona de palabra y cumplir con lo establecido y por confiar en mí para enfrentarse a un gran boxeador como Devin Haney. Espero ser un gran aspirante y, por qué no, campeón. Finalmente, también quiero dar las gracias a Salvatore Cherchi y a OPI Since 82, por su labor de años por el boxeo y por llevarme a las puertas de la mayor oportunidad deportiva de mi vida” fueron las palabras del español tras conocerse la decisión.

Esta noticia llega pocas semanas después del 'mega combate' entre Haney y Ryan García que Sandor Martín 'permitió' y que dejó una de las mayores sorpresas que se recuerda en los últimos años. García, que no dio el peso en la báscula e incluso se subió a ella bebiendo una botella de cerveza, le propinó a 'The Dream' la primera derrota de su carrera profesional en una pelea que sigue dando que hablar después del supuesto positivo de Ryan por sustancias prohibidas. El resultado sigue bajo investigación por esta polémica.

En caso de que no haya consenso entre los equipos de Martín y Haney antes del 18 de junio, la organización del combate se daría a subasta.