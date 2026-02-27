Conor McGregor trae a Madrid los ‘tryouts’ de 'Bare Knuckle': el boxeo sin guantes busca talento en España

Bare Knuckle Fight Championship (BKFC), una de las marcas más potentes del boxeo sin guantes, vuelve a España con un movimiento que apunta alto: unos tryouts oficiales en Madrid para detectar y desarrollar talento europeo. La cita, marcada en rojo para los peleadores que buscan una oportunidad, será el domingo 1 de marzo en The Black Panther Gym (calle del Cidro, 22), a partir de las 9:00 horas.

El evento se organizará en colaboración con la agencia Unlimited Global Challengers (UGC), liderada por Antonio Ricobaldi, representante de BKFC en España. Y no será un simple “entrenamiento abierto”: la compañía insiste en que se trata de un proceso estructurado de evaluación, con pruebas diseñadas para medir nivel técnico, preparación y capacidad competitiva real de cara a su ecosistema profesional.

El regreso llega un año y medio después del BKFC 102 en Marbella, una velada que dejó huella en el público español con el argentino Franco Tenaglia derrotando al estadounidense Tony Soto para proclamarse campeón mundial del peso ligero.

Ahora, BKFC cambia la noche de combate por el laboratorio de talento: Madrid se convierte en puerta de entrada para quienes sueñan con dar el salto en una disciplina que no deja de crecer y que exige algo más que valentía.

En la capital está confirmada la presencia de Lubomir Guebjev, director de Desarrollo Internacional de BKFC, y desde la organización han trasladado su intención de que también viajen a Madrid Conor McGregor, copropietario y accionista de la compañía, y David Feldman, presidente de BKFC. Un golpe de efecto que eleva el foco mediático de una jornada clave para el futuro inmediato del bare knuckle en Europa.

BKFC New Blood

¿La recompensa? Los luchadores que destaquen en las pruebas podrán salir con un contrato de “BKFC New Blood” sobre la mesa, es decir, acceso directo al sistema de desarrollo de la empresa. Y, para los casos más especiales, existe la joya de la corona: el ‘Golden Ticket’, una invitación para competir en un evento numerado de BKFC.

La inscripción, eso sí, no será improvisada: todos los candidatos deben completar el formulario oficial para poder optar a ser evaluados. Madrid abre la puerta. El resto depende del rendimiento… y de aguantar la presión cuando no hay guantes que escondan los golpes.