¡Confirman la fecha para el Mundial de Sandor Martín!

En el mundo del boxeo, no se pueden lanzar las campanas al vuelo hasta que las fechas y las sedes no están reconfirmadas. Y si no, que se lo digan a Sandor Martín, quien lleva medio lustro esperando su merecida oportunidad para pelear por el gran sueño de su vida.

"Quiero ser campeón del mundo. Llevo luchando por eso desde el día que empecé y ahora lo veo más cerca que nunca. Estoy preparado para pelear donde sea contra quién sea y ya lo he demostrado dos veces en Estados Unidos", dijo a finales de 2024 en la redacción de SPORT el excampeón superligero de España, mundial júnior, de la Unión Europea y de Europa EBU.

Después de que Devin Haney rehuyese al catalán para pelear por muchos millones contra Ryan García y de que el sueño del barcelonés se aplazase en noviembre, en diciembre y en enero, finalmente estaba cobrando mucha fuerza la posibilidad de que pudiese enfrentarse al dominicano Alberto Puello el 1 de marzo con el cinturón superligero del Consejo Mundial de Boxeo en juego.

Pues bien, la espera ha dado sus frutos para el gran emblema del Gimnasio KO Verdun que regenta su padre y entrenador Rafa Martín. La prestigiosa revista The Ring ha confirmado este lunes que Sandor Martín peleará ese 1 de marzo contra la 'Avispa' Puello en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York.