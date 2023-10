¡Combate surrealista! Una madre de 50 años noquea a la exnovia de 19 años de su hijo

Cuando parece que todo está visto en el mundo del deporte, siempre hay una nueva e inesperada sorpresa. Esta vez en Polonia, donde se celebró el evento 'Clout MMA' en el Orlen Arena de Płock con distintos combates en la que era su segunda gala.

Y entre los muchos combates que estaban en el programa, el más surrealista es el que metió en el octágono a Gosia Magical, de 50 años, frente a Nikita, de 19, una diferencia de edad ya extraña, más aún cuando se supo que era el duelo entre la madre de Daniel Magical, muy conocido en Polonia por sus videos en Youtube, y la exnovia de su hijo.

La pelea se inclinó del lado de la madre, quien tras lanzar un par de golpes que colocó a la influencer Nikita cerca de derrumbarse, fue el tercero, que impactó en la mandíbula, el que dio el triunfo a Gosia Magical a falta de 57 segundos para el final del segundo asalto.

Gosia Magical, nombre con el que es conocida Magorzata Zwierzyska, y su hijo Daniel, se hicieron famosos por los videos que grababan en su casa, en los que discutían, bebían alcohol y se dedicaban a romper muebles de forma violenta.

Gosia también tuvo problemas con la justicia ya que fue condenada por abuso físico y psicológico a ocho meses de prisión, con suspensión de pena de tres años. Durante este tiempo, no podía beber alcohol, tenía que ir a terapia y no podía participar en transmisiones que involucraran violencia, alcohol e insultos, pero no lo cumplió por lo que la pelea provocó críticas entre las autoridades políticas por dar cabida en un evento deportivo a una persona con sus antecedentes.