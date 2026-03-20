Boxing Talents aterriza en Guadalajara con Jero García, Navascués, Oyono y ‘Coraje’ Muñoz

El boxeo español vuelve a mover ficha este fin de semana con una cita que apunta a escaparate de futuro. Villanueva de la Torre (Guadalajara) acogerá este sábado 21 de marzo de 2026 la tercera eliminatoria de Boxing Talents, un torneo que sigue ganando peso dentro del panorama nacional y que busca acelerar el crecimiento de los púgiles con mayor proyección.

Después de sus primeras paradas en Calanda y Arteixo, el proyecto aterriza ahora en Castilla-La Mancha con una velada que reunirá nueve combates, dos en categoría femenina y siete en masculina, con representación de clubes de Madrid, Aragón, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha. El objetivo es claro: detectar talento, darle visibilidad y acercarlo al salto al profesionalismo.

Pero más allá de los nombres que se subirán al ring, la cita también destaca por el peso de algunas figuras vinculadas a las esquinas.

En la velada habrá púgiles procedentes de clubes dirigidos por referentes como Jero García, Pablo Navascués, Luis ‘Coraje’ Muñoz y Michael Oyono, cuatro nombres reconocibles dentro del boxeo nacional y muy conectados con la formación de nuevas generaciones.

También estará presente Manel Berdonce, embajador de Boxing Talents y una de las caras visibles del torneo. El conocido ‘Tigre de Tetuán’ no solo ejerce como imagen del proyecto, sino que además tiene un papel clave en la selección de los boxeadores y en la confección de las carteleras, un detalle que da al evento un punto extra de exigencia deportiva.

Velada en VILLANUEVA DE LA TORRE / -

Arrancan los duelos femeninos

La jornada del sábado arrancará con los dos duelos femeninos en el peso 51-54 kilos. Claudia Sanchis, del club de Jero García, se medirá a Paula Ruiz, mientras que Diana Guerrero se enfrentará a Marta Rivas Romero. Será la puerta de entrada a una noche que promete ritmo desde el primer asalto.

En categoría masculina, uno de los focos estará puesto en el combate del peso 75-80 kilos entre Iñigo Aborea, del club Origen de Pablo Navascués, y Adrián Mahugo, del CB El Cuadrilátero de Michael Oyono. También aparecen cruces atractivos como el de Ramiro Ochoa frente a Alexander Vilogran, el de Martín Rivas contra Roni Tirado o el de Julio Pérez ante Alejandro Muñoz. En el peso 60-65, el madrileño Donovan Sheuture se cruzará con el aragonés Abdelkader en otro de los duelos señalados del cartel.

Otro de los elementos distintivos del torneo es el llamado cinturón blanco, el símbolo reservado para los campeones de Boxing Talents. La pieza, creada por Custom Fighter junto a Rock&Box Magazine, quiere representar valores clásicos del boxeo como la nobleza, el sacrificio y la ambición, y además incluye un guiño a dos referencias históricas del boxeo español: María Jesús Rosa y Kiko Martínez.

El evento tendrá además un primer capítulo este viernes 20 de marzo, cuando se celebre el pesaje oficial en el CB El Cuadrilátero, el gimnasio que Michael Oyono tiene en Villanueva de la Torre. Será el primer cara a cara antes de una noche que puede servir para confirmar nombres propios dentro de la nueva hornada del boxeo español.

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Con entradas de 10 euros en grada y 15 euros en pista, Boxing Talents afronta en Guadalajara una nueva parada en su recorrido nacional. Y lo hace con la sensación de estar construyendo algo más que una simple sucesión de veladas: un escaparate cada vez más serio para medir quién está listo para dar el siguiente paso.