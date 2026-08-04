Un boxeador paquistaní desaparece en Escocia tras participar en los Juegos Commonwealth

El joven boxeador paquistaní Qudrat Ullah, que ha representado a su país en los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026, ha sido dado por desaparecido tras no presentarse junto al resto de su delegación para regresar a Pakistán al término de la competición.

El atleta desapareció horas antes de la salida programada de la delegación hacia Pakistán y fue visto por última vez en su habitación de hotel alrededor de las 2:00 de la madrugada, según informó este martes el canal local Geo News, que citó fuentes de la Federación de Boxeo de Pakistán.

El equipo tenía instrucciones de reunirse en el vestíbulo del hotel a las 9:00 horas, antes de su salida. Sin embargo, cuando los responsables comprobaron la habitación de Qudrat Ullah, el boxeador ya no se encontraba allí.

El pasaporte y el billete de regreso del deportista permanecen bajo la custodia del director del equipo, según añadió la federación. No se trata del primer incidente de este tipo protagonizado por deportistas paquistaníes en el extranjero. El año pasado, otro prometedor atleta, Zohaib, desapareció durante una gira internacional en Italia, mientras que un caso anterior implicó a otro miembro de la selección nacional de boxeo que también desapareció en el extranjero.

La noticia se conoce después de que varios medios de comunicación ugandeses informaran de que cuatro boxeadores de Uganda también se encontraban en paradero desconocido. La delegación paquistaní, compuesta por 21 miembros, concluyó su participación en los Juegos de la Commonwealth de 2026 con una única medalla, conseguida por la boxeadora Fatima Zahra, quien se colgó el bronce en la categoría femenina de 60 kilogramos y se convirtió en la primera boxeadora paquistaní en ganar una medalla en esta competición.

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Este resultado supone la peor cosecha de medallas de Pakistán desde los Juegos de 1998, cuando la delegación obtuvo una única medalla de plata. El país había sumado metales en todas las ediciones desde 1990, lo que convierte los Juegos de Glasgow 2026 en la peor participación de Pakistán en esta competición en 36 años.