Badia del Vallès se prepara para una noche histórica: dos títulos nacionales femeninos en juego

La localidad de Badia del Vallès ya tiene marcada una fecha en rojo en el calendario: el 23 de mayo. Esa noche, el ring no solo será testigo de la técnica y el sudor de los atletas, sino que albergará un hito sin precedentes: dos Campeonatos de España femeninos de forma simultánea. Tres de las cuatro aspirantes son catalanas, lo que garantiza una atmósfera eléctrica y un apoyo incondicional por parte de la afición local.

El regreso de las campeonas

En el combate estelar, la tensión se palpa en el aire con el enfrentamiento entre Karla Mérida (8-3-1) y Natali Francesca (7-7-0). Mérida, quien ya saboreó la gloria nacional en 2023 en la categoría supergallo, regresa con la intención de reafirmar su estatus de figura de élite. Sin embargo, frente a ella tendrá a la actual número uno del ranking nacional, Natali Francesca. Francesca llega con un bagaje envidiable tras conquistar el título gallo en 2024 y haber rozado el cinturón europeo en sus últimas salidas a Italia. Este choque de estilos a 10 asaltos es, para muchos expertos, una de las peleas más equilibradas y esperadas del año.

Por otro lado, la legendaria Melania “Chony” Sorroche (20-3-2) buscará completar su palmarés de leyenda. Tras haber sido doble campeona de Europa y disputar en dos ocasiones el título mundial, a Sorroche se le resiste el cinturón nacional del peso supergallo, un trofeo que desea levantar ante su público. No lo tendrá fácil, pues la canaria Sarai Umpierrez (4-4-0) llega dispuesta a dar la sorpresa. Umpierrez aterriza en Barcelona con el ritmo competitivo a su favor tras una reciente victoria y la experiencia de haber disputado el título pluma el pasado noviembre.

Talento internacional y rivalidades locales

La noche no se limitará exclusivamente al boxeo femenino. El cartel profesional se completa con el explosivo duelo entre el británico Harris Khan, sobrino del laureado doble campeón mundial Amir Khan, y el bravo púgil de Terrassa, Marouan Nmili. Un enfrentamiento que promete intensidad táctica y potencia desde el primer asalto.

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Además, el evento contará con un interesante choque de escuelas en el bloque amateur. Bajo el formato España contra Reino Unido, jóvenes promesas nacionales se medirán a los pupilos de la prestigiosa factoría de Kieran Farrell, preparador del campeón mundial Daniel Dubois. Esta dimensión internacional, sumada a los tradicionales "duelos fratricidas" de la zona —donde destacan cruces como Avilés frente a Guzmán o Terrero contra Andrade—, asegura que el Team Solé vuelva a colgar el cartel de "no hay entradas" en una velada que ya es patrimonio del boxeo nacional.