Arranca Boxing Talents, el torneo que quiere impulsar a la nueva generación del boxeo español

El boxeo español contará en los próximos meses con una nueva competición de ámbito nacional. Se trata de Boxing Talents, un torneo que reunirá en un mismo formato a boxeadores profesionales y de la categoría Clásico Élite (amateur), con el objetivo de ofrecer un marco competitivo común y facilitar la progresión deportiva de los púgiles participantes.

La competición se desarrollará en distintas comunidades autónomas hasta su fase final, prevista para el mes de mayo, y contará con deportistas procedentes de clubes de toda España. La selección se realizará atendiendo a criterios de ranking, méritos deportivos y evaluación técnica. Todos los participantes deberán disponer de licencia federativa en vigor —profesional o amateur— y cumplir los requisitos exigidos por sus federaciones. Durante el torneo, boxeadores y entrenadores podrán competir en otros eventos, siempre que se respeten los periodos de recuperación establecidos.

Estructura y categorías

Boxing Talents I se dividirá en dos grandes bloques. Por un lado, la categoría Profesional, con un máximo de cinco combates, que se disputará en modalidad masculina (-70 kg) y femenina (-60 kg). Por otro, la categoría de Boxeo Clásico Élite, que contará con ocho divisiones masculinas (50-55 kg, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-90 y +90) y tres femeninas (51-54 kg, 54-57 kg y 65-70).

Manel Berdonce, boxeador español que conducirá el proceso de selección de Boxing Talents. / BOXING TALENTS

El formato será de eliminatoria directa, estructurado en tres fases. Los cuartos de final se celebrarán en Aragón y Galicia (febrero), Castilla-La Mancha (marzo) y la Comunidad Valenciana (abril). Las semifinales tendrán lugar en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid o Galicia, mientras que la final está prevista en la Comunidad de Madrid durante el mes de mayo.

Los combates profesionales se disputarán a cuatro asaltos de tres minutos, mientras que los enfrentamientos de la categoría Élite serán a tres asaltos de tres minutos, con un minuto de descanso entre rounds. En caso de empate en las puntuaciones, se aplicarán los criterios recogidos en el reglamento arbitral. Los pesajes se realizarán la tarde previa a cada velada y no dar el peso implicará la eliminación directa del torneo.

Seguimiento televisivo y condiciones de participación

La competición contará además con un formato de seguimiento audiovisual, Boxing Talents TV, que documentará el desarrollo del torneo y el día a día de los boxeadores participantes, incluyendo entrenamientos y preparación de los combates. Desde la organización se ha establecido un sistema de apoyo logístico que cubrirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas tanto de los boxeadores como de sus entrenadores principales durante el torneo, con el objetivo de homogeneizar las condiciones de participación entre clubes.

En la categoría Profesional, los campeones recibirán un cinturón conmemorativo y un premio económico de 3.000 euros, además de la opción de firmar un contrato profesional con la promotora y participar en futuros eventos internacionales. En la categoría Élite, los vencedores obtendrán el cinturón y una plaza en la siguiente edición profesional del torneo, con opciones de participación en competiciones fuera de España.

La dirección deportiva

El proceso de selección de los participantes estará dirigido por Manel Berdonce, exseleccionador nacional y una de las figuras históricas del boxeo español. Su trayectoria incluye una extensa etapa como boxeador (con títulos nacionales e internacionales) y más de una década vinculada al equipo nacional como entrenador y seleccionador.

Noticias relacionadas

El proceso de inscripción está abierto exclusivamente a clubes y escuelas de boxeo. Los aspirantes deberán presentar licencia federativa en vigor, certificado médico, aval del club y compromiso de asistencia a todas las fases del torneo. El plazo de inscripción finalizó el 20 de enero de 2026 a las 12:00 horas, y la lista de seleccionados se hará pública a partir del 1 de febrero a través de los canales oficiales del torneo.