La ambición de Sandor: "Prometo una noche histórica para el boxeo español"

El boxeo español tiene una cita de altura este sábado (domingo a eso de las dos de la madrugada en la España peninsular) con la esperadísima pelea de Sandor Martín en Nueva York por el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo contra el campeón Alberto Puello.

La 'Avispa' dominicana ha ganado sus 23 peleas profesionales (10 por KO) por el 42-3 que presenta el barcelonés (15 antes del límite). Será una pelea igualada que se disputará en el Barclays Center de Brooklyn, sede de los Brooklyn Nets de la NBA con el catalán Jordi Fernández como entrenador.

Sandor lleva más de un año esperando esta pelea y el pasado jueves se despidió de la afición y de los medios de comunicación en un sencillo y perfectamente organizado acto con entrenamiento incluido que tuvo lugar en The Boxeo Vega Center en Rubí. Allí la gran estrella del boxeo español atendió a SPORT.

¿Cómo se encuentra?

Bien, la verdad es que muy contento, muy tranquilo. Es el momento más importante de mi carrera deportiva, pero lo afronto con mucha ilusión y con muchas ganas. Me encuentro en un estado de forma extraordinario y sobre todo tengo muchas ganas de que llegue el 1 de marzo para ser campeón del mundo.

"No he notado para nada el tiempo de ausencia en el ring"

¿Cómo ha conseguido mantener un nivel físico óptimo tras más de un año tiempo sin pelear (el 16 de diciembre de 2023 venció a El Marcouchi)?

Hay que ser muy duro mentalmente. Parte de culpa es de mi entrenador, de Rafa (su padre), que siempre me ha mantenido en el foco de trabajo. Hemos sido muy profesionales en ese sentido y se reflejará el sábado en Nueva York. No he notado para nada el tiempo de ausencia en el ring. Me encuentro muy bien. Quizá estoy en el mejor momento de forma de los últimos tres años y tengo muchas ganas de que llegue la pelea.

Un gimnasio de barrio, el KO Verdun, tiene al campeón europeo pluma Cristóbal Lorente y a usted. Eso no puede ser casualidad...

¡Claro que no! El trabajo de Rafa y su trayectoria lo avalan. Lleva 40 años sacando campeones de un gimnasio de barrio como tú dices. Y no se cansa. Al final es el motor de todos los éxitos que conseguimos, es el impulsor de ese movimiento y de esa forma de trabajar. Ahora la vida le está devolviendo todo ese trabajo con éxitos.

Sandor Martín es todo ambición de cara a su gran día / DANI BARBEITO

¿Cuántas veces se ha imaginado el combate?

Muchas, muchas. Y en todas salgo ganando. El trabajo de visualización ha sido muy bueno y sinceramente no creo que mi rival tenga nada con lo que me pueda sorprender el sábado.

"A ver si es capaz de aguantar el ritmo que le voy a poner a la pelea"

¿Cuál será la clave?

El físico y la velocidad son dos factores fundamentales. A ver si es capaz de aguantar el ritmo que le voy a poner a la pelea. No creo que él esté capacitado para aguantarlo ni sobre todo la experiencia que tengo. Yo tengo el doble de experiencia que él en el campo profesional y eso se tiene que notar por algún lado.

Parece que lo dan como ligero favorito pese a ser el aspirante...

Yo no me centro en eso. Me centro solo en mí y en mi trabajo. Cuando suba al ring no voy a estar pendiente de lo que dice aquél o de lo que diga el otro. Estaré pendiente tan solo del trabajo que he hecho. Sé que ha sido de calidad, que ha sido bueno y que me voy a convertir en el próximo campeón del mundo del peso superligero.

Sandor Martín, antes de viajar a Nueva York / DANI BARBEITO

¿En qué se ha centrado más en estos largos meses de preparación?

Ha habido de todo. Yo creo que la parte más importante ha sido el sparring, que ha sido de lujo con Ibrahima Diallo (invicto belga con 11 victorias y dos nulos), ya que además reúne unas condiciones muy parecidas a las de mi rival. Para mí ha sido la parte más importante. El nivel que me han llevado los sparrings, la intensidad y el saber que si he podido trabajar con él de esa manera, Alberto Puello no tendrá nada que hacer.

¿En qué peso está ahora?

Ahora mismo estoy a kilo y medio o dos kilos del límite (se ha mantenido en el mismo peso desde su debut profesional y ahí sigue, muy cerca de las 140 libras o 63,50 kilos del superligero).

Y la última, un mensaje para la afición de cara al gran día...

Gracias a todos. El 1 de marzo vamos a vivir una noche histórica para el boxeo español. Estoy contento de que me estén apoyando y me estén acompañando. A todos les digo que estén atentos, porque voy a hacer mi sueño realidad, Mi sueño y el de todos.