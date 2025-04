Adiós a la era más gloriosa del boxeo

Hubo décadas en la que los boxeadores eran respetados y admirados universalmente, sin los tamices 'modernistas' que lo denostan como violento cuando hay pocos deportes en los que los deportistas se respeten más. En una época no tan lejana no proliferaban las organizaciones y los mejores boxeadores no se rehuían. Se enfrentaban una y otra vez.

Y no hablamos de hace 75 años con los estadounidenses Joe Louis ('El Bombardero de Detroit' ganó 68 de sus 71 combates y envió a 54 rivales a la lona) y un Rocky Marciano que se retiró invicto después de 49 combates (43 de ellos ganados por KO). Nos referimos a los años 60, 70 y 80 en los pesos pesados, donde no había tregua. Era un boxeo más descarnado... por no hablar del de las primeras décadas del siglo pasado con peleas a 15 asaltos y sin posibilidad de que el árbitro pudiese pararlas por inferioridad salvo que se tirase la toalla.

Tres nombres marcaron de los pesados en una época en la que el hispanocubano Pepe Legrá marcaba época en España y el también estadounidense Sugar Ray Robinson se encumbraba como uno de los mejores púgiles de la historia entre los ligeros y los semipesados (ganó 174 peleas, 109 por KO). Hablamos de Joe Frazier, Muhammad Ali y George Foreman en una postal que se estará repitiendo en el cielo.

Más rápido que el humo

El primero en abandonar este mundo fue Frazier, el duodécimo hijo de Dolly Alston-Frazier y Rubin que nació el 12 de enero de 1944 en Beaufort (Carolina del Sur). Demasiado bajo para la categoría reina (apenas 1,82 m), la clave de su boxeo era su velocidad. De hecho, su sobrenombre fue siempre 'Humo' ('Smoking').

Muhammad Ali golpea a Joe Frazier en 1975 en Manila / AP

Para la historia quedará siempre su trilogía con Muhammad Ali, al que derrotó en 1971 en el Madison neoyorquino por decisión unánime (8-6, 9-6 y 11-4) para perder en la revancha en 1974 en el mismo escenario entre la Séptima y la Octava Avenidas (5-6, 4-7 y 4-8) y en 1975 en el histórica 'Thrilla in Manila' (60-66, 62-66 y 62-67).

Cinco veces campeón mundial de los pesados, Frazier también se enfrentó dos veces a Foreman y perdió con claridad en ambas ocasiones ante un rival 10 centímetros más alto y con 15 centímetros más de envergadura. En 1973 en Kignston (Jamaica) tras caer tres veces en el primer asalto y otras tres en el segundo, y en 1976 después de irse dos veces al suelo en el quinto.

El 'bailarín' del ring

El 3 de junio de 2016 falleció después de una larga enfermedad Muhammad Ali, nacido como Cassius Clay el 17 de enero de 1942 en una familia pobre de Louisville, en un Kentucky fuertemente marcado por la segregación racial. De hecho, tenía que correr tras el autobús del colegio por ser negro y hasta tuvo que entrar en un hotel por la puerta de servicio cuando era el homenajeado.

Famoso también por su implicación política al negarse a ir a la Guerra de Vietnam, 'El Más Grande o el Campeón de la Gente' ('The Greatest, The People's Champion) ganó el oro semipesado en los Juegos de Roma'60 y siempre se recordará cómo flotaba sobre el ring, cómo dominaba las peleas y cómo se dejaba golpear en las cuerdas con su 'Rope-a-Dope'.

Muhammad Ali, en las cuerdas contra Foreman en 1974 en Kinsasa / AP

Además de la citada trilogía ante Frazier, el 20 veces campeón del mundo Ali protagonizó una de las peleas más míticas de la historia contra Foreman en 'La Pelea en la Selva' ('Rumble in the Jungle'), en la que la atención del planeta se centró en Kinsasa, ahora República Democrática del Congo.

El de Kentucky corría acompañado de centenares de niños por los arrabales de Kinsasa y en la pelea cansó a Foreman, dejándose golpear sobre las cuerdas hasta quedar extenuado tras el 14ª asalto a más de 40 grados. Ahí pidió a su esquina que le quitasen los guantes, pero al mismo tiempo su rival abandonó. Ali pagaba a 'sparrings' para que lo golpeasen, al considerar que asi entrenaría su cuerpo. Bastantes expertos consideran que eso pudo influir en su Parkinson.

De rebelde a admirado

El último en despedirse fue George Foreman, el pasado 25 de marzo a los 76 años. 'El Gran George' ('Big George') nació en la localidad tejana de Marshall en 1949 y, tras una adolescencia marcada por los problemas con la ley, se ganó la animadversión de la causa afroamericana mientras Tommie Smith y John Carlos se enfrentaban al 'stablishment' en el podio de los Juegos de México'68.

George Foreman, en una imagen de archivo / EFE

Siete veces campeón mundial de los pesados, se enfrentó las citadas tres veces a Muhammad Ali (una derrota y dos victorias) y venció por KO a Frazier en sus dos enfrentamientos. El boxeo fue domando su carácter rebelde y terminó convirtiéndose en una figura afable y admirada unánimemente.

Oro olímpico en +81 kilos en México'68, Foreman ha pasado a la historia por sus golpes letales y por ser el campeón mundial más viejo de la historia de los pesos pesados, con 45 años en 1997 tras derrotar a Lou Savarese más de 24 años de su primer título contra Frazier en 1973. Ahora el cielo respira boxeo, talento, respeto y... ¡mucha pegada!