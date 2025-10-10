Abner Lloveras vs Franco Tenaglia, la batalla más esperada de una cartelera estelar en Noche de Leyendas 2

Se avecina una batalla épica en Badalona. La promotora Fight Lover aterriza este mismo sábado 11 de octubre en el Olímpic Arena de Badalona con un evento estelar para los amantes de los deportes de contacto que mezcla boxeo, Muay Thai y K-1. La segunda edición de "Noche de Leyendas" tendrá como combate principal la guerra que preparan Abner "Skullman" Lloveras y Franco "El Rey de la Calle" Tenaglia, dos de los peleadores más legendarios en habla hispana.

En un combate de boxeo 'tradicional' (sin puños descubiertos) pactado a seis asaltos de dos minutos en el límite de los 77 kilos, el catalán y el argentino afincado en España prometen una guerra espectacular ante los más de 8.000 aficionados que llenarán las gradas (se prevé sold out). Este 'main event' reúne dos trayectorias largas y muy distintas que despiertan la admiración entre el público.

UNA BATALLA ENTRE DOS LEYENDAS

Abner Lloveras, de 42 años y nacido en Barcelona, es una de las caras históricas de las artes marciales mixtas en España. Debutó en 2004, fue miembro del Team McGregor en The Ultimate Fighter 22 y llegó a competir bajo el paraguas de la UFC antes de ampliar su hoja de servicios en Europa, con pasos por eventos como Bellator o KOTS (King of the Streets), siendo el español con más apariciones en el circuito clandestino. Su récord profesional en MMA se sitúa en 22-14-1, con décadas de oficio entre ring y jaula y una base de lucha que siempre le ha permitido adaptarse a escenarios de alta exigencia.

Enfrente estará Franco Tenaglia, de 29 años, convertido en una figura mediática de los deportes de contacto y campeón mundial en la promotora de boxeo sin guantes propiedad de Conor McGregor BKFC, donde se ganó el trono en 2024 ante Tony Soto y consolidó su nombre con defensas posteriores. Es un boxeador de presión, con ritmo alto y gusto por el intercambio, que traslada bien al ring su locura y su capacidad para castigar a sus rivales. Llega a Badalona con confianza y con mucho tirón entre el público argentino y local.

La cartelera, sin embargo, llega con muchos más alicientes. La organización repite el concepto que funcionó en febrero y reúne nombres reconocibles del circuito nacional como David "Currito" Calvo y Mouhcine Chafi, además de la promesa Álex Usieto. El programa, que tendrá muchas peleas de nivel, incluirá además los primeros combates oficiales de "boxeo sucio" en España, una modalidad con codazos y guantillas que protagonizarán Lewis Pico, Kike "El Genio" Acosta, Antonio Amaya e Isaac Roldán.

HORARIOS Y CARTELERA COMPLETA DE NOCHE DE LEYENDAS 2

Badalona ya se prepara para vivir una velada épica que seguro nos dejará momentos espectaculares. A pocas horas del inicio del evento, que arrancará a las 17:35 horas CET y se podrá seguir en directo por Sportium TV, los horarios de los combates y la cartelera completa con los 11 combates ya está confirmada:

Muay Thai: Roger Barrull vs Vicente Cordero — 17:35

Muay Thai: Maxi Caballero vs Eloi Orte — 17:55

Boxeo Sucio: Antonio Amaya vs Isaac Roldán — 18:15

Muay Thai: Álex Usieto vs Alejandro López — 18:40

K-1: Antonio Campoy vs Tomás Aguirre — 19:00

Boxeo Sucio: Lewis Pico vs Kike Acosta — 19:45

Muay Thai · WKN Intercontinental Light Weight Championship: Jose Mª Quevedo vs Marcos Ríos — 20:10

Muay Thai · WMO World Flyweight Championship: Paula Silva vs Narak Looknongsaeng — 20:40

Muay Thai · WKN World Lightheavyweight Championship: Omar Moreno vs Mouhcine Chafi — 21:05

K-1 · NDL K-1 Championship: David Calvo "Currito" vs Juanma Chacón — 21:50

Boxeo · NDL Boxing Championship: Abner Lloveras vs Franco Tenaglia — 22:10