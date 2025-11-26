Zohran Mamandi, alcalde de Nueva York, se declara fan de Bellerín: "Me encanta este hombre"

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamandi, recibió un saludo muy especial del futbolista del Betis Héctor Bellerín, durante el programa 'The Adam Friedland Show'. El recién elegido alcalde socialista también es accionista del Oviedo desde que en 2012 compró una acción dentro de la campaña de ampliación de capital que el club lanzó para evitar su desaparición.

El motivo del vídeo es que Mamandi es un fiel seguidor del Arsenal, club en el que Bellerín jugó entre 2012 y 2021, tras salir de La Masia. "Me encanta este hombre", dijo sonriente el alcalde mientras se reproducía el mensaje.

"No sé si me reconoces con este escudo, este cabello y este bigote", comenzaba el lateral bético. "Adam me dijo que ibais a ver el derbi juntos. No sé si habéis visto este vídeo antes, después o en el descanso, pero estoy seguro de que ganamos de alguna manera", bromeó, confiando en el partidazo de este domingo.

Bellerín también habló con orgullo de su pasado 'gunner', un equipo que sigue de cerca, igual que el alcalde: "Ser fan del Arsenal está muy relacionado con ser una persona jodidamente guay".

Bellerín, durante el último partido frente al Girona / Julio Munoz / EFE

El futbolista también se mostró contento con el nombramiento del primer alcalde musulmán de Nueva York, que marca un claro giro progresista en la política de la ciudad: "Mi teoría está realmente comprobada. Incluso aquí, en España, sentimos la energía de lo que ha pasado. Es lo que necesita Nueva York ahora mismo, lo que necesita el mundo ahora mismo. Te envío un montón de amor y respeto desde España".

"De un gran fan del Arsenal y exjugador del Arsenal, a otro gran fan del Arsenal. A ti también, Adam. Te envío un montón de amor, un gran abrazo y espero veros pronto", se despidió el jugador del Betis.

Bellerín siempre ha sido un futbolista comprometido con temas sociales y políticos, y con un discurso claro en favor de la justicia y el progresismo. En varias ocasiones, no ha dudado en pronunciarse sobre asuntos como Palestina, la ultraderecha o la homofobia.