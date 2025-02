Vitor Roque, frustrado y expulsado ante el Gent

La posibilidad de que Vitor Roque se vaya traspasado al Palmeiras en este mes de febrero va cogiendo forma. El club brasileño le ha hecho una propuesta al delantero del Barça cedido en el Betis, pero todavía no hay acuerdo y el tiempo apremia. Mientras, Vitor Roque fue uno de los protagonistas en negativo del cuadro verdiblanco al fallar un mano a mano con el guardameta Davy Roef y, posteriormente, ser expulsado por una dura entrada.

En medio de todos los rumores, Manuel Pellegrini no dudó en darle la titularidad en el partido de vuelta del play-off de la Conference League. El Real Betis ya encarriló la eliminatoria en la ida con un 0-3, pero tras la enésima decepción europea que supuso no haberse clasificado directamente para octavos, el técnico chileno apostó por no dar descanso a alguno de sus hombres más habituales. Es el caso de Diego Llorente, Natan o el propio Vitor Roque, aunque el brasileño encadenaba cuatro partidos sin formar parte del once inicial.

Además, la lesión en el calentamiento de Bakambu provocó que su compatriota Antony le acompañase en el ataque, con Abde por la izquierda. Tanto Vitor Roque como el marroquí estuvieron muy activos en la primera mitad. 'Tigrinho' se mostró muy participativo, bajando a pedir el balón, pero siempre alejado de la zona de peligro. De hecho, tan solo dispuso de una ocasión antes del descanso. Fue en el minuto 6, con un remate de cabeza algo forzado que salió blando hacia las manos del portero.

Fallo y roja

En la segunda mitad pasó algo más desapercibido hasta que tuvo el 1-0 en sus botas. Roque robó el balón en zona de tres cuartos y puso la directa hacia la portería, pero en los últimos metros del mano a mano con el portero, 'Tigrinho' se durmió y, estorbado por un defensor, no logró batir a Davy Roef. No le salía nada al jugador cedido por el Barça, que remató muy desviado instantes después en otra acción de ataque y se topó de nuevo con el guardameta rival en otro disparo muy blando.

Para colmo, Vitor Roque vio la tarjeta roja en el minuto 82 tras clavarle los tacos en el tobillo a Archie Brown. El árbitro le mostró la amarilla, pero el VAR revisó la acción y el colegiado cambió de decisión para mostrarle la roja directa. Cabizbajo, Vitor Roque se marchó a vestuarios frustrado en una de sus peores noches como verdiblanco.

Habrá que esperar para saber si este partido afectará al futuro de un Vitor Roque que, en caso de seguir en el Villamarín, se perdería los octavos de final de la Conference League. Además, la lesión de Bakambu también podría modificar los planes del Betis, que se quedaría sin delanteros.

Apoyo de Pellegrini

Ya en rueda de prensa, Manuel Pellegrini aseguró que no puede "reprocharle nada a Vitor Roque": "Trató de todas las maneras buscar su gol. No para de intentarlo y ha tenido tres mano a mano". El chileno insistió en que hay que apoyarle: "No he visto aún la expulsión. Quizás por exceso de ansiedad, que es normal. Es un jugador joven que está pasando un momento de incertidumbre y hay que tratar de apoyarle".